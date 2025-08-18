Đồng hồ thông minh đếm bước chân có thực sự chính xác?

Vung tay cũng "đếm bước chân"

Đồng hồ thông minh đang là một trong những dòng thiết bị phát triển nhanh hiện nay, đặc biệt khi nhu cầu theo dõi các chỉ số sức khỏe của người dùng ngày càng lớn. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nhiều người cho rằng thiết bị này không thực sự chuẩn xác như mong muốn, cũng không tương đồng với những gì nhà sản xuất công bố.

Trên một số hội nhóm về thiết bị công nghệ, thắc mắc về mức độ chính xác của các tính năng theo dõi như đếm bước chân, nhịp tim, lượng calo tiêu thụ khi vận động... thường xuyên được chủ nhân của các mẫu đồng hồ thông minh đưa ra để tham khảo và bàn luận.

Anh C.B (Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đang sở hữu mẫu đồng hồ thông minh giá rẻ Active 2 đến từ thương hiệu Amazfit. Ngoài việc đếm số bước chân không chuẩn, thiết bị này còn hiển thị dự báo thời tiết sai lệch so với thực tế cũng như trên chiếc điện thoại đang kết nối trực tiếp. Ở phần bình luận trong bài chia sẻ của anh, nhiều chủ máy khác cũng xác nhận tình trạng sai lệch rõ rệt tương tự.

Đồng hồ thông minh phổ biến trong hoạt động theo dõi sức khỏe thường ngày của người dùng hiện nay Ảnh: Anh Quân

Trong bài đăng khác, nhiều người dùng đang sở hữu cùng mẫu Amazfit Active 2 cho biết bộ đếm bước chân hoạt động ngay cả khi người đeo ngồi một chỗ và chỉ thực hiện động tác vung tay có chủ đích nhằm kiểm tra tính năng này. Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ riêng thiết bị của Amazfit gặp phải. Cụ thể, một số chủ sở hữu các thiết bị cao cấp hơn như Apple Watch hay đồng hồ chuyên theo dõi chạy bộ Garmin xác nhận gặp tình trạng tương tự.

Nguyễn Tùng Lâm, admin (quản trị viên) nhóm chuyên về đồng hồ thông minh trên mạng xã hội Facebook cho biết hoạt động vung tay nhưng smartwatch vẫn đếm bước chân xảy ra khá phổ biến. "Ngay cả Garmin cao cấp nhất hay Apple Watch cũng bị", anh Lâm nhấn mạnh. Để chứng minh, anh sử dụng mẫu Apple Watch Ultra 2 đeo lên cổ tay và lắc qua lại trong vài giây, sau đó bộ đếm của thiết bị tự động "nhảy" 24 bước chân dù thực tế anh ngồi tại chỗ.

Cách đồng hồ thông minh nhận biết chuyển động của người đeo

Theo anh Tùng Lâm, trừ khi người dùng đeo đồng hồ vào chân thì chuyển động mới có thể chính xác hơn: "Mọi người thấy ngồi vung tay hay đi ngủ quơ tay, đồng hồ cũng đếm và nghĩ là sai, nhưng thực tế thiết bị đeo nào cũng vậy. Cảm biến nhiều trục hay thuật toán khó thể phân tích được rõ ràng chuyển động bước chân của người dùng trừ khi đeo vào chân".

Nhiều người am hiểu về công nghệ cho biết smartwatch không thực sự "biết" người đeo đang bước đi. Thay vào đó, thiết bị sử dụng các cảm biến và thuật toán để "suy luận" ra hành động. Trong đó, cảm biến gia tốc tế có nhiệm vụ chính trong việc phát hiện mọi chuyển động ở cổ tay (hướng lên/xuống, trái/phải và trước/sau). Thuật toán đảm nhận việc "đọc" dữ liệu gia tốc kế đưa vào để nhận diện mẫu chuyển động lặp đi lặp lại đặc trưng của việc đi bộ hoặc chạy, đồng thời loại bỏ chuyển động không phải bước chân (ví dụ gõ phím, vẫy tay, gãi...).

Cuối cùng, tùy vào thiết bị mà sẽ có thêm các cảm biến phụ trợ như con quay hồi chuyển (xác định hướng, góc chuyển động), GPS (đo quãng đường, tốc độ để tăng chính xác cho kết quả).

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả, tức đếm thừa hoặc đếm thiếu bước chân, ví dụ chuyển động lặp lại của tay (đánh răng, vỗ tay, thậm chí đi xe qua đường xóc); làm việc chân tay nhiều. Những người có thói quen không vung tay khi đi bộ hoặc đặt tay lên xe đẩy, xe nôi, đút tay túi quần... sẽ gây tình trạng đếm thiếu của đồng hồ thông minh. Ngoài ra còn các trường hợp như đi bộ trên bề mặt mềm làm giảm độ rung khi chuyển động, thực hiện bài tập thể thao không dùng tay như đạp xe, đẩy tạ chân... đều khiến đồng hồ không đếm đúng nếu không bật chế độ tập luyện tương ứng.

Theo một số báo cáo từ Đại học Mississippi (Mỹ), tạp chí y khoa JMIR..., biên độ sai số dao động của các thương hiệu sản xuất đồng hồ thông minh lớn như Apple, Samsung, Garmin, hay Fitbit vào khoảng 8 - 10% trong điều kiện đi bộ hoặc chạy bộ thông thường. Minsoo Kang - giáo sư chuyên ngành phân tích dữ liệu thể thao của Đại học Mississippi nói: "Đừng xem các chỉ số (trên đồng hồ) là đúng 100%, đặc biệt là mức calo. Các dữ liệu đó không phải công cụ để chẩn đoán, bởi chúng hữu ích chứ không hoàn hảo".