Văn hóa

Đồng Lan trở lại sau thời gian vắng bóng

Thạch Anh
Thạch Anh
10/03/2026 06:31 GMT+7

Sau thời gian "ở ẩn", ca sĩ Đồng Lan trở lại đường đua âm nhạc với MV Nếu anh không yêu em… DNKYE. Sản phẩm lần này đánh dấu sự kết hợp cùng nghệ sĩ indie VSTRA.

Nếu anh không yêu em… DNKYE do Đồng Lan chấp bút, mang giai điệu trầm buồn. Chia sẻ về ca khúc mới, cô cho hay: "Bài hát bắt nguồn từ câu chuyện của một phụ nữ từng bước vào tình yêu với mong muốn chữa lành cho người khác nhưng rồi chính mình lại rơi vào trạng thái tổn thương và trầm cảm". Tuy nhiên, ca từ không chỉ khắc họa những tan vỡ, nỗi đau trong tình yêu mà mang tinh thần bước qua tổn thương một cách bản lĩnh.

Đồng Lan trở lại sau thời gian vắng bóng- Ảnh 1.

Hình ảnh Đồng Lan trong sản phẩm âm nhạc mới

Ảnh: NVCC

Đồng Lan cho hay cô chủ động mời VSTRA góp giọng vì cảm nhận được sự đồng điệu trong màu sắc âm nhạc, từ đó tạo ra cuộc đối thoại giữa 2 người phụ nữ. Ca khúc còn là dấu mốc cho sự trở lại chính thức của Đồng Lan, mở đầu cho chuỗi dự án Redmoon dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Chia sẻ về những năm tháng vừa qua, Đồng Lan cho hay cô có 10 năm học âm nhạcnghệ thuật tại Pháp bên cạnh những khóa học ngắn hạn ở Mỹ. Việc tiếp xúc với những nền văn hóa và môi trường nghệ thuật khác nhau đã giúp nữ ca sĩ mở rộng thế giới quan, làm giàu cảm xúc và mang đến nhiều cảm hứng mới cho sáng tác. 

