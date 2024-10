Đồng loạt 5 cổ phiếu bị HOSE đưa vào diện hạn chế giao dịch, kiểm soát

Thông báo từ HOSE cho biết kể từ ngày 11.10, cổ phiếu KPF của Công ty CP Đầu tư Tài sản Koji sẽ bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. Lý do là công ty chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Cổ phiếu KPF chỉ được giao dịch trong phiên chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung (đợt khớp lệnh đóng cửa) và giao dịch thỏa thuận. Theo giải trình trước đó, công ty cho biết đơn vị kiểm toán đang thực hiện soát xét và dự kiến cuối tháng 10 sẽ có Báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

Nhiều cổ phiếu bị đưa vào kiểm soát, hạn chế giao dịch do chậm công bố thông tin ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, HOSE cũng thông báo chuyển cổ phiếu DAG của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á và cổ phiếu SJF của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 11.10 do chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Tương tự, cổ phiếu PSH của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và cổ phiếu PMG của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung cũng bị chuyển từ diện cảnh báo sang kiểm soát. Lý do, PSH chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Trong khi đó, mã PMG bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại ngày 30.6 là số âm.

Trong tháng 9, HOSE cũng đã thực hiện đình chỉ giao dịch với một số cổ phiếu như mã DRH của DRH Holdings; cổ phiếu TNA của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiên Nam... vì lý do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Theo đó, các doanh nghiệp đã chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 theo quy định trong khi cổ phiếu đang trong diện bị kiểm soát hay hạn chế giao dịch...