Loạt cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2023

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 7 cổ phiếu bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch do chậm nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Đó là cổ phiếu KTT của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư KTT; mã HTP của Công ty CP In Sách Giáo khoa Hòa Phát; DVG của Công ty CP Đại Việt Group DVG; cổ phiếu FID của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam; cổ phiếu CVN của Công ty CP Vinam; mã TKG của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh và mã SD6 của Công ty CP Sông Đà 6.

Một loạt cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 NGỌC THẮNG

Thậm chí, có doanh nghiệp còn chậm nộp Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp 2022 - 2023 như Công ty CP In Sách Giáo khoa Hòa Phát, Công ty CP Vinam...

Theo đó, các cổ phiếu trên chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, các tổ chức niêm yết trên phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Ngoài bị hạn chế giao dịch, một số các cổ phiếu trên còn ở diện cảnh báo hoặc kiểm soát như KTT (bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 là số âm); mã HTP bị kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong hai năm liên tiếp; CVN bị kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày và chậm nộp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong hai năm liên tiếp; SD6 bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2022 là số âm...

Nhiều cổ phiếu nói trên đang có giá dưới 5.000 đồng như CVN đang có mức 2.800 đồng; KTT đang có giá 3.400 đồng; DVG ở mức 2.700 đồng; SD6 đang giao dịch là 3.700 đồng...