Dòng máy bay Boeing 737 - 7 của Mỹ chính thức được FAA chứng nhận thương mại

"Chứng nhận "loại sửa đổi" khẳng định tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong thiết kế máy bay của Boeing, đồng thời ghi nhận sự kiên định của đội ngũ phát triển 737 MAX" - bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành mảng máy bay thương mại của Boeing, phát biểu sau khi hãng đón nhận chứng nhận quan trọng này.

Dòng máy bay 737-7 mới của Boeing ẢNH: BOEING

Là phiên bản có kích thước nhỏ nhất nhưng sở hữu tầm bay xa nhất trong gia đình 737 MAX, 737-7 đáp ứng phân khúc thị trường quan trọng với sức chứa từ 135 -160 ghế (trong cấu hình 2 hạng ghế), đồng thời có tầm bay xa hơn khoảng 10% so với các phiên bản còn lại. Tương tự các dòng máy bay 737 MAX khác, 737-7 giảm 20% lượng tiêu thụ nhiên liệu và khí thải CO 2 , cũng như độ ồn thấp hơn 50% so với những dòng máy bay tiền nhiệm mà nó thay thế.

Phê duyệt của cơ quan quản lý đã khép lại quá trình chứng nhận kéo dài nhiều năm, trong đó Boeing minh chứng thông qua hàng loạt thử nghiệm và phân tích toàn diện rằng dòng máy bay này đáp ứng mọi quy định hàng không thương mại.

Chương trình thử nghiệm bắt đầu từ năm 2018 bao gồm: Hơn 1.000 giờ thử nghiệm trên không và dưới mặt đất; đánh giá chuyên sâu về an toàn hệ thống và các yếu tố con người; nâng cấp hệ thống chống đóng băng động cơ nhằm xử lý một vấn đề tiềm ẩn được phát hiện trong quá trình bay thử nghiệm.

Boeing và hãng hàng không Southwest Airlines của Mỹ - khách hàng khai trương dòng 737-7 - đang chuẩn bị cho đợt bàn giao chiếc máy bay đầu tiên. Một đội ngũ chuyên trách đang hoàn thiện những chiếc máy bay đầu tiên, bao gồm cả việc triển khi cập nhật cho cấu hình cuối cùng của máy bay.

FAA cũng đã cập nhật Chứng nhận Sản xuất số 700 của Boeing (PC 700) để bổ sung dòng 737-7 vào danh mục. Số lượng đơn đặt hàng cho gia đình 737 MAX hiện đã vượt mốc 7.200 chiếc, trong đó hơn 2.300 chiếc đã được bàn giao tính đến cuối tháng 6.2026.

Máy bay 737-7 cung cấp tầm bay lên đến 3.800 hải lý (7.040 km). Dòng máy bay này được thiết kế để mang lại hiệu suất vận hành vượt trội cho các hãng hàng không cất/hạ cánh tại các sân bay ở độ cao lớn và khí hậu nóng.

Các thành viên khác thuộc gia đình 737 MAX cũng sở hữu những năng lực độc đáo riêng như dòng máy bay 737-8 có sức chứa 160-180 hành khách với tầm bay lên đến 3.500 hải lý (6.480 km); có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hầu hết các thị trường chặng ngắn và trung bình.

Trong khi đó, dòng máy bay 737-9 có thêm 3 hàng ghế so với 737-8, phục vụ từ 175-195 hành khách, tầm bay lên đến 3.300 hải lý (6.110 km). Lớn nhất trong gia đình 737 MAX là dòng máy bay 737-10, mang lại hiệu quả kinh tế trên mỗi chỗ ngồi tốt nhất trong phân khúc máy bay thân hẹp 1 lối đi, với sức chứa 185 - 210 hành khách và tầm bay lên đến 3.100 hải lý (5.740 km). Boeing đang nỗ lực để đạt được chứng nhận cho 737-10 trong năm nay.