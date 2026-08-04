Người Việt mất hàng chục giờ để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nhóm

Có người dành hơn 40 giờ chuẩn bị chuyến đi

Một nghiên cứu mới do nền tảng du lịch Klook thực hiện trên 2.725 du khách tại 10 thị trường cho thấy việc lên kế hoạch du lịch thường tốn nhiều thời gian và công sức hơn những người đồng hành hình dung. Tại Việt Nam, lên kế hoạch du lịch đứng đầu trong nhóm 10 công việc hỗ trợ người khác nhưng ít được cảm ơn nhất, bên cạnh những hành động quen thuộc như mang giúp hành lý nặng hay mở cửa cho người khác.

Theo khảo sát, những người không trực tiếp lên kế hoạch thường cho rằng việc tổ chức một chuyến du lịch nhóm kéo dài một tuần chỉ mất chưa tới 10 giờ. Thực tế, hơn 70% người phụ trách lịch trình cho biết họ phải dành trên 10 giờ để chuẩn bị. Trong đó, 48,4% mất khoảng 20 giờ, còn 26,4% có thể dành tới 40 giờ hoặc nhiều hơn cho một chuyến đi. Khối lượng công việc không chỉ dừng ở việc tìm điểm đến hay đặt vé máy bay. Người lên kế hoạch còn phải so sánh giá phòng, tính toán phương tiện di chuyển, lựa chọn địa điểm ăn uống, kiểm tra giờ mở cửa và sắp xếp hoạt động phù hợp với từng thành viên.

Người lên kế hoạch thường phải “gánh” phần lớn công việc trong chuyến đi nhóm ẢNH: LAN UYÊN

Ba vấn đề tạo áp lực lớn nhất đối với người lên lịch trình tại Việt Nam là quản lý ngân sách, chiếm 60,4%; điều phối thời gian của các thành viên, chiếm 50,9%; và chờ đợi phản hồi từ những người còn lại, chiếm 34%. Ngoài những công việc hậu cần, người tổ chức còn phải cân bằng nhu cầu và sở thích khác nhau trong nhóm. Có 67,3% người được hỏi cho rằng kỹ năng quan trọng của họ là lựa chọn phương án giúp hạn chế tranh cãi, tránh xung đột và giữ không khí vui vẻ trong suốt hành trình.

Ngay cả khi chuyến đi đã bắt đầu, người phụ trách lịch trình vẫn khó có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Hơn một nửa số người được khảo sát cho biết họ kiểm tra điện thoại ít nhất 6 lần mỗi ngày để theo dõi đặt chỗ, tìm đường hoặc xử lý các vấn đề phát sinh.

"Sao cũng được" nhưng vẫn dễ phàn nàn

Một tình huống phổ biến trong các chuyến đi nhóm là nhiều thành viên không đưa ra lựa chọn cụ thể, chỉ trả lời "sao cũng được" khi được hỏi về địa điểm, nhà hàng hoặc hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, khi lịch trình không phù hợp, người đứng ra tổ chức lại thường là người đầu tiên nhận ý kiến phàn nàn.

Theo khảo sát, 61% người lên kế hoạch từng nghe câu "Tôi có thể lên kế hoạch này tốt hơn". Có 55,3% gặp ý kiến đề nghị lựa chọn một hoạt động khác, trong khi 52,8% từng bị phàn nàn rằng chi phí chuyến đi vượt quá ngân sách. Dù chịu nhiều áp lực, phần lớn người lên kế hoạch vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò này. Có 71,7% cho rằng chuyến đi chỉ có thể bước ra khỏi nhóm trò chuyện nhờ có người đứng ra tổ chức. Khoảng 77,4% tin rằng nhóm khó có một hành trình trọn vẹn nếu thiếu người phụ trách lịch trình.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy cảm xúc của những người lên kế hoạch khá trái ngược. Có 44,2% cảm thấy công việc này gây căng thẳng, nhưng 74,1% vẫn hào hứng và 70,6% cảm thấy tự hào sau khi hoàn thành lịch trình. Đáng chú ý, 33,1% người không tham gia lên kế hoạch thừa nhận họ đứng ngoài vì tin rằng chắc chắn sẽ có một thành viên khác làm thay.

Theo Klook, kết quả nghiên cứu cho thấy đằng sau một chuyến đi thuận lợi thường là nhiều giờ tìm kiếm, so sánh và xử lý công việc của một người trong nhóm. Thay vì giao toàn bộ trách nhiệm cho một thành viên, các du khách có thể chủ động phản hồi, thống nhất ngân sách sớm và chia sẻ một phần công việc chuẩn bị để chuyến đi bớt áp lực hơn.