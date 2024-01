Đồng Nai: Bắt đầu sửa chữa đường Hoàng Văn Bổn

Những ngày qua, Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (chủ đầu tư đường Hoàng Văn Bổn) đã cho máy móc, nhân công đến sửa chữa, xóa bỏ "ổ voi, ổ gà" trên tuyến đường này.

Đường Hoàng Văn Bổn đang được sửa chữa, duy tu hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2024 LÊ LÂM

Việc sửa chữa chỉ tiến hành vào ban đêm nhằm tránh ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại cũng như đảm bảo an toàn giao thông. Dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 6.2 (nhằm ngày 27 tết).

Con đường Hoàng Văn Bổn đầy thương tích vẫn 'cõng' nhiều xe cộ

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân (đường có chiều dài hơn 6 km, đoạn thuộc TP.Biên Hòa gọi là đường Hoàng Văn Bổn; đoạn thuộc H.Vĩnh Cửu gọi là đường Thiện Tân) thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện hàng loạt "ổ voi, ổ gà" gây mất an toàn giao thông. Tuyến đường này nằm trong dự án BOT đường 768 do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư.

Các phương tiện, nhân công đang khẩn trương thi công LÊ LÂM

Tại cuộc họp vào đầu tháng 1.2024 giữa Sở GTVT, Sở KH-ĐT, Sở Tài Chính, TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu, các thành viên cuộc họp đã thống nhất tuyến đường thuộc dự án BOT nên việc giao cho các địa phương sửa chữa là chưa phù hợp với quy định. Trong khi việc giao cho nhà đầu tư thực hiện trùng tu dẫn đến kéo dài thời gian thu phí của dự án BOT.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông nhất là khi Tết Nguyên đán sắp tới, các đơn vị dự họp đề nghị Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức căn cứ hợp đồng đã được ký kết khẩn trương sửa chữa các vị trí hư hỏng, đảm bảo mặt đường an toàn, êm.

Sau khi Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức hoàn chỉnh việc duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương bàn giao lại tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân cho Sở GTVT quản lý.