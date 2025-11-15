Đồng Nai: Bắt nữ giúp việc trộm nữ trang trị giá hơn 300 triệu đồng

Ngày 15.11, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Trần Thị Thu Phương (29 tuổi, quê Hậu Giang cũ - nay TP.Cần Thơ) để làm rõ vụ nữ giúp việc trộm nữ trang trị giá hơn 300 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 12.11, chị H.T.T.T (ở khu phố Phước Thiện) đến Công an phường Bình Phước trình báo việc nhà chị bị mất trộm nhiều nữ trang, gồm: 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 lắc đeo tay cùng chất liệu bạch kim và 1 nhẫn vàng; tổng trị giá khoảng 335 triệu đồng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Ngay sau đó, Công an phường Bình Phước xuống hiện trường, xác minh, điều tra. Sau gần 3 giờ truy xét, sàng lọc, lực lượng công an đã xác định Trần Thị Thu Phương là nghi phạm đã thực hiện vụ trộm, nên đã mời lên làm việc.

Dù liên tục chối bỏ, nhưng với những chứng cứ thu thập được, Phương đã phải cúi đầu nhận tội.

Trần Thị Thu Phương tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Phương khai nhận do có quen biết với gia đình chị T., nên khoảng 13 giờ 30 ngày 12.11, Phương đến làm công lau dọn nhà cho chị này. Quá trình lau dọn, Phương lẻn vào phòng ngủ của chị T. lục tìm tài sản và lấy trộm 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 lắc đeo tay cùng chất liệu bạch kim và 1 nhẫn vàng, cất giấu trong túi áo.

Trên đường về nhà, Phương lấy một phần nữ trang bán được gần 22 triệu đồng. Số tài sản còn lại, Phương cất giấu trong bụi cây tại khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước.

Lực lượng chức năng thực nghiệm dựng lại hiện trường ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Hiện Công an phường Bình Phước đã lập hồ sơ và báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xử lý vụ nữ giúp việc trộm nữ trang của chủ nhà trị giá hơn 300 triệu đồng theo thẩm quyền.