Đồng Nai: Bắt tạm giam 343 người lừa đảo xuyên biên giới qua WhatsApp, Facebook

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 người để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, góp phần kiềm chế hoạt động của loại tội phạm này.

344 công dân Việt Nam từ phía Campuchia trao trả ẢNH: H.G

Gần đây nhất, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia triệt xóa, bắt giữ hàng trăm nghi phạm hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Trước đó, ngày 17.3.2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ đội biên phòng đã phối hợp tiếp nhận 344 người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Đây là số nghi can hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa tại Campuchia.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tiến hành xử lý ban đầu nhóm người được phía Campuchia trao trả ẢNH: H.G

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội biên phòng tiến hành các bước xử lý ban đầu theo quy định của pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp; trong đó 328 trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỉ đồng; 3 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu, số tiền phạt 3,75 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định mục đích, động cơ vi phạm của những người này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội, sau đó xuất cảnh trái phép và đến casino PoiPet (Campuchia) làm việc trên các app như WhatsApp, Instagram, Facebook… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng Internet thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi, người dùng mạng xã hội nhiều, người giao dịch online và người ít hiểu biết về công nghệ.

Nhóm người Việt được phía Campuchia trao trả chờ lực lượng công an lấy lời khai, điều tra ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 nghi phạm về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điều 290 bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người còn lại với các tội danh khác liên quan.

Đến nay đã có 343 người bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng trong thời gian gần đây thì liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, liên hệ phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra.

Qua sự việc nêu trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch trên mạng; không nghe theo lời dụ dỗ, đe dọa, thao túng tâm lý của những kẻ lạ trên mạng xã hội, để bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.