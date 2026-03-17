Tiếp nhận 344 công dân Việt Nam từ phía Campuchia bàn giao

Chiều 17.3, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 344 công dân Việt Nam cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai).

Theo cơ quan chức năng, nhóm công dân này do lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp tội phạm trong thời gian qua.

Tại buổi tiếp nhận, các công dân Việt Nam sau khi được bàn giao từ phía Campuchia đã được hướng dẫn di chuyển vào khu vực kiểm tra, xác minh nhân thân; quá trình cư trú, lao động của công dân tại Campuchia.

344 công dân Việt Nam được bàn giao từ phía Campuchia ẢNH: H.G

Song song đó, lực lượng y tế cũng tổ chức kiểm tra sức khỏe ban đầu, đảm bảo công dân đủ điều kiện nhập cảnh và không có dấu hiệu mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đối với những trường hợp đặc biệt như người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cũng đã phối hợp với phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai triển khai các bước điều tra, xử lý ban đầu và tiến hành bàn giao một số đối tượng cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng hai nước tổ chức bàn giao, tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Campuchia để đưa về nước `ẢNH: H.G

Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết nhiều công dân trở về lần này là lao động tự do, sang Campuchia tìm kiếm việc làm nhưng không ổn định; một số người không có giấy tờ hợp lệ, phải thực hiện các thủ tục xác minh bổ sung trước khi hoàn tất việc tiếp nhận...

Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam ẢNH: H.G

Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, phân loại, các công dân được hướng dẫn liên hệ với gia đình hoặc chính quyền địa phương để trở về, sớm ổn định cuộc sống. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm và phương tiện di chuyển ban đầu.

Trong quá trình tiếp nhận và sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện 4 nghi phạm nằm trong diện bị truy nã theo quyết định của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.



Ngay sau khi xác định danh tính, những người này đã được tách riêng, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho cơ quan công an có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuất cảnh lao động hoặc tìm việc làm ở nước ngoài.

Mỗi người dân cần tìm hiểu nắm rõ pháp luật, những khuyến cáo của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Không nghe theo lời dụ dỗ của người lạ, để bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.