Đồng Nai: Biến trụ sở dôi dư thành 'ngôi nhà chung' chăm sóc người cao tuổi

Ngày 29.6, UBND phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã ra mắt mô hình chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn. Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập địa giới, áp lực xử lý tài sản công dôi dư là khá lớn. Tại phường Bình Phước, địa phương đã tiếp nhận bàn giao 34 trụ sở dôi dư từ các sở, ngành của tỉnh Bình Phước cũ - nay là thành phố Đồng Nai.

Trụ sở dôi dư được sử dụng để triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến nay, chính quyền địa phương đã chủ động phê duyệt phương án khai thác 27/34 trụ sở dôi dư. Các cơ sở còn lại cũng đang được lên phương án, đề xuất ưu tiên cho lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục.

Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được đặt tại trụ sở UBND phường Tân Thiện cũ (thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ). Đây được coi là lời giải vẹn cả đôi đường: vừa giải quyết bài toán quản lý tài sản không để lãng phí, vừa góp phần nâng cao an sinh xã hội.

Bệnh viện mắt Sài Gòn Đồng Xoài tặng 100 suất phẫu thuật và 300 suất khám mắt miễn phí cho người dân cao tuổi ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết: "Đây là mô hình đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai. Toàn bộ kinh phí cho trang thiết bị, máy móc đều được xã hội hóa. Việc ra mắt mô hình này nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đối với các trường hợp người già không nơi nương tựa, hay đang sinh sống trên địa bàn, địa phương cũng có kế hoạch chăm sóc".

Chăm sóc cả thể chất, tinh thần

Điểm khác biệt của mô hình này là tính toàn diện, kết hợp giữa chăm sóc y tế, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và hoạt động tinh thần, qua đó góp phần giúp người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Lực lượng y tế sẽ thường trực hỗ trợ người cao tuổi sử dụng các tiện ích sẵn có và tư vấn sức khỏe, chế độ ăn uống khoa học... ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Trịnh Xuân Thiều, Giám đốc Trạm y tế phường Bình Phước, cho biết mô hình này không dừng lại ở việc khám chữa bệnh thông thường mà các cụ còn được tham gia các hoạt động điều dưỡng như tập phục hồi chức năng, ngâm chân, massage. Ngoài ra, các cụ còn có thể tham gia đọc sách, tập thể dục, chơi cờ, dưỡng sinh… Đáng chú ý, tình trạng sức khỏe của người cao tuổi cũng được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi lâu dài.

"Hằng ngày đều có lực lượng y tế túc trực khám tư vấn sức khỏe cho người dân. Vào đây ngoài được thăm khám, tư vấn sức khỏe, người cao tuổi còn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, đọc sách, đánh cờ, vừa kết hợp vấn đề sức khỏe và vấn đề điều dưỡng", ông Thiều chia sẻ.

Niềm vui trong ngày đầu mở cửa

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên ngay trong ngày đầu tiên triển khai, mô hình đã thu hút hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn phường Bình Phước đến trải nghiệm. Sự vui mừng, phấn khởi, an tâm lộ rõ trên khuôn mặt những người thụ hưởng.

Người cao tuổi phường Bình Phước vui mừng khi được chăm lo sức khỏe cả thể chất và tinh thần ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Phan Thị Kính (77 tuổi, ở phường Bình Phước) chia sẻ: "Mô hình chăm sóc người cao tuổi, chúng tôi thấy rất tuyệt vời. Giờ chúng tôi tuổi cao, sức khỏe không được như xưa, nhiều bệnh về xương khớp nên sự quan tâm của lãnh đạo phường và đội ngũ y bác sĩ là vô cùng quan trọng".

"Vào đây tôi được thử máu, ngâm chân, massage… được "phục vụ", tư vấn rất tốt và hoàn toàn miễn phí. Tôi mong mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa để tất cả người cao tuổi đều có cơ hội được chăm sóc chu đáo như vậy", bà Lê Thị Quyền (71 tuổi, ở phường Bình Phước) phấn khởi cho biết thêm.

Nhiều dụng cụ tập thể dục thể thao được lắp đặt ngoài trời phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao của người cao tuổi ẢNH: HOÀNG GIÁP