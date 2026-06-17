Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Cây gãy đổ làm 1 người tử vong tại chỗ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh tại xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) đã khiến cây điều gãy đổ, đè 1 người tử vong tại chỗ.

Ngày 17.6, UBND xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai cho biết cơn mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh vào tối 16.6 làm 1 cây điều gãy đổ, đè 1 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 16.6, tại khu vực thôn 3, xã Phú Nghĩa xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh đã khiến một số vườn điều bị gãy, đổ, gây thiệt hại khá nặng nề cho người dân.

Đồng Nai: Cây điều gãy đổ, đè trúng 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1.
Đồng Nai: Cây điều gãy đổ, đè trúng 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2.
Đồng Nai: Cây điều gãy đổ, đè trúng 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 3.

Lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai

ẢNH: CTV

Đáng chú ý, vào thời điểm trên, ông Đ.B (66 tuổi, ở thôn 3, xã Phú Nghĩa) đang trú mưa tại chòi bạt dựng cạnh nhà thì bất ngờ bị 1 cây điều lớn đổ, đè sập chòi khiến người này tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó, giông lốc cũng làm 2 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Đồng Nai: Cây điều gãy đổ, đè trúng 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa đi thăm hỏi gia đình những người dân bị thiệt hại do thiên tai

ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Nghĩa đã huy động gần 30 người gồm lực lượng công an, quân sự xã phối hợp Phòng Kinh tế và Ban điều hành thôn 3 thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa giông.

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân vào nhà, tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát và hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Đồng Nai: Cây điều gãy đổ, đè trúng 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 5.

Ông Lại Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình ông Đ.B 3 triệu đồng

ẢNH: CTV

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng tài sản, UBND xã Phú Nghĩa cũng cắt cử các lực lượng ứng trực hỗ trợ các hộ bị tốc mái dọn dẹp, lợp lại mái nhà, khắc phục thiệt hại do thiên tai nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Đồng Nai: Điều tra người đàn ông tử vong, nghi do điện giật

Đồng Nai: Điều tra người đàn ông tử vong, nghi do điện giật

Trèo lên mái tôn, người đàn ông ở phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai tử vong sau đó, nghi do điện giật.

Hà Tĩnh: Dọn vườn để dựng rạp cưới vợ, người đàn ông bị cây đè tử vong

Khám phá thêm chủ đề

cây điều gãy đổ đè trúng 1 người tử vong tử vong tại chỗ thành phố Đồng Nai tốc mái giông lốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận