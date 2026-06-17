Đồng Nai: Cây gãy đổ làm 1 người tử vong tại chỗ

Ngày 17.6, UBND xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai cho biết cơn mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh vào tối 16.6 làm 1 cây điều gãy đổ, đè 1 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 16.6, tại khu vực thôn 3, xã Phú Nghĩa xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh đã khiến một số vườn điều bị gãy, đổ, gây thiệt hại khá nặng nề cho người dân.

Lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai ẢNH: CTV

Đáng chú ý, vào thời điểm trên, ông Đ.B (66 tuổi, ở thôn 3, xã Phú Nghĩa) đang trú mưa tại chòi bạt dựng cạnh nhà thì bất ngờ bị 1 cây điều lớn đổ, đè sập chòi khiến người này tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó, giông lốc cũng làm 2 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa đi thăm hỏi gia đình những người dân bị thiệt hại do thiên tai ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Nghĩa đã huy động gần 30 người gồm lực lượng công an, quân sự xã phối hợp Phòng Kinh tế và Ban điều hành thôn 3 thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa giông.

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân vào nhà, tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát và hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Ông Lại Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình ông Đ.B 3 triệu đồng

ẢNH: CTV

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng tài sản, UBND xã Phú Nghĩa cũng cắt cử các lực lượng ứng trực hỗ trợ các hộ bị tốc mái dọn dẹp, lợp lại mái nhà, khắc phục thiệt hại do thiên tai nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.