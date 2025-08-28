Đồng Nai: Chợ đêm Biên Hùng chấm dứt hoạt động từ 29 Tết Bính Ngọ

Ngày 28.8, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động của chợ đêm Biên Hùng theo ý kiến đề xuất của Sở Công thương. Theo đó, thời gian chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng là từ ngày 16.2.2026 (nhằm 29 Tháng Chạp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026).

Cổng vào chợ đêm Biên Hùng ẢNH: LÊ LÂM

Theo văn bản, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phù hợp định hướng phát triển đô thị khu vực công viên Biên Hùng, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động của chợ đêm Biên Hùng.

UBND tỉnh giao P.Trấn Biên xây dựng kế hoạch, tuyên truyền và tổ chức triển khai công tác chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng theo quy định, bảo đảm không phát sinh điểm nóng khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện.

Từ nay đến thời điểm chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng, cần chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý chợ đêm; thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động kinh doanh tự phát, không đúng quy hoạch tại khu vực chợ đêm Biên Hùng; bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tổ chức đôn đốc, tiếp nhận bàn giao mặt bằng chợ đêm Biên Hùng theo quy định; sau khi hoàn tất việc chấm dứt hoạt động chợ đêm, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời, tiến hành rà soát, nghiên cứu và đề xuất mô hình phát triển kinh tế đêm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh thích hợp cho các hộ kinh doanh tại chợ đêm Biên Hùng có nhu cầu tiếp tục hoạt động.

Chợ đêm Biên Hùng được thành lập từ 2005, nằm trên đường Trịnh Hoài Đức (chạy dọc công viên Biên Hùng). Có hơn 150 sạp kinh doanh các mặt hàng áo quần, giày dép, đồ lưu niệm và ăn uống.

Từ khi hình thành, chợ đêm Biên Hùng từng là điểm mua sắm, vui chơi nhộn nhịp, gắn liền với đời sống văn hóa của TP.Biên Hòa (Đồng Nai cũ). Tuy nhiên, những năm gần đây, sức hút suy giảm, lượng khách thưa vắng, việc buôn bán ngày càng ế ẩm.

