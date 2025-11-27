Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai đảm bảo cấp điện cho 1,3 triệu khách hàng và xuất điện sang Campuchia

Lê Lâm
Lê Lâm
27/11/2025 17:18 GMT+7

Ngoài cấp điện cho hơn 1,3 triệu khách hàng trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai còn cấp điện qua biên giới cho Vương quốc Campuchia.

Đó là thông tin được Công ty điện lực Đồng Nai cho biết tại hội nghị khách hàng năm 2025 diễn ra ngày 27.11.

Đồng Nai đảm bảo cấp điện cho 1,3 triệu khách hàng và xuất điện sang Campuchia- Ảnh 1.

Khách hàng chia sẻ, trao đổi thông tin, những vướng mắc trong quá trình sử dụng điện với lãnh đạo Công ty điện lực Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Công ty điện lực Đồng Nai, hiện công ty đang quản lý 46 trạm biến áp 110/22 kV, 93 tuyến đường dây 110 kV và hơn 31.000 trạm biến áp phân phối, sản lượng điện thương phẩm năm 2025 ước đạt trên 20 tỉ kWh.

Công ty đang cung cấp điện cho hơn 1,3 triệu khách hàng trên địa bàn tỉnh, đồng thời cung cấp điện qua biên giới cho Vương quốc Campuchia, giao nhận điện với các công ty điện lực lân cận.

Công ty diện lực Đồng Nai xác định năm 2026 là giai đoạn bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, gắn liền với tiến độ dự kiến đưa vào vận hành sân bay Long Thành (giai đoạn 1) vào cuối năm 2025; Đồng Nai đang từng bước củng cố vai trò là đầu mối giao thương và logistics trọng điểm của khu vực phía nam.

Trước bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhiệm vụ của Công ty điện lực Đồng Nai không chỉ là cung ứng điện năng thương phẩm mà còn phải đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.

Đồng Nai đảm bảo cấp điện cho 1,3 triệu khách hàng và xuất điện sang Campuchia- Ảnh 2.

Trong năm 2026, Công ty điện lực Đồng Nai tiếp tục đầu tư 1.233 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp 110/22 kV và hệ thống đường dây

ẢNH: LÊ LÂM

Để áp ứng yêu cầu trên, trong năm 2026, Công ty điện lực Đồng Nai tiếp tục đầu tư 1.233 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp 110/22 kV và hệ thống đường dây…

Nhân sự kiện này, Công ty điện lực Đồng Nai đã khen thưởng cho 344 khách hàng thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải.

Tin liên quan

Sân bay Long Thành đã có trạm biến áp riêng

Sân bay Long Thành đã có trạm biến áp riêng

Công ty điện lực Đồng Nai đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty Điện lực Đồng Nai Vương Quốc Campuchia Cấp điện Sân bay Long Thành xuất khẩu điện Đồng Nai campuchia Điện lực Điện lực Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận