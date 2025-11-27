Đồng Nai đảm bảo cấp điện cho 1,3 triệu khách hàng và xuất điện sang Campuchia

Đó là thông tin được Công ty điện lực Đồng Nai cho biết tại hội nghị khách hàng năm 2025 diễn ra ngày 27.11.

Khách hàng chia sẻ, trao đổi thông tin, những vướng mắc trong quá trình sử dụng điện với lãnh đạo Công ty điện lực Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Theo Công ty điện lực Đồng Nai, hiện công ty đang quản lý 46 trạm biến áp 110/22 kV, 93 tuyến đường dây 110 kV và hơn 31.000 trạm biến áp phân phối, sản lượng điện thương phẩm năm 2025 ước đạt trên 20 tỉ kWh.

Công ty đang cung cấp điện cho hơn 1,3 triệu khách hàng trên địa bàn tỉnh, đồng thời cung cấp điện qua biên giới cho Vương quốc Campuchia, giao nhận điện với các công ty điện lực lân cận.

Công ty diện lực Đồng Nai xác định năm 2026 là giai đoạn bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, gắn liền với tiến độ dự kiến đưa vào vận hành sân bay Long Thành (giai đoạn 1) vào cuối năm 2025; Đồng Nai đang từng bước củng cố vai trò là đầu mối giao thương và logistics trọng điểm của khu vực phía nam.

Trước bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhiệm vụ của Công ty điện lực Đồng Nai không chỉ là cung ứng điện năng thương phẩm mà còn phải đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.

Trong năm 2026, Công ty điện lực Đồng Nai tiếp tục đầu tư 1.233 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp 110/22 kV và hệ thống đường dây ẢNH: LÊ LÂM

Để áp ứng yêu cầu trên, trong năm 2026, Công ty điện lực Đồng Nai tiếp tục đầu tư 1.233 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp 110/22 kV và hệ thống đường dây…

Nhân sự kiện này, Công ty điện lực Đồng Nai đã khen thưởng cho 344 khách hàng thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải.