Đồng Nai: Giải cứu nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu

Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa giải cứu thành công nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu khi đi rẫy.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo có người bị rơi xuống hố sâu, mắc kẹt tại phường Phước Long.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng người dân giải cứu người đàn ông bị rơi, mắc kẹt dưới hố sâu ẢNH: H.G

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai được điều động đến hiện trường, phối hợp Công an phường Phước Long, Trung tâm y tế khu vực Phước Long và người dân xung quanh triển khai các biện pháp để cứu người gặp nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân mắc kẹt trong hố sâu khoảng 10 m, có đường kính khoảng từ 70 cm – 80 cm. Nhận thấy nạn nhân vẫn còn nói chuyện được từ bên dưới, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kéo dây thả bình khí thở và nước uống xuống hố sâu để duy trì sức khỏe. Đồng thời, phối hợp với Công an phường Phước Long và người dân xung quanh sử dụng dây đai, kéo nạn nhân lên trên khu vực an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu.

Sau khi sơ cứu, nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Phước Long để tiếp tục thăm khám

ẢNH: H.G

Nạn nhân được xác định là Đ.M.T (21 tuổi, ở phường Phước Long). Theo thông tin ban đầu, khi đi làm rẫy, anh Đ.M.T đã vô tình rơi xuống hố sâu có nắp gỗ đậy nhưng đã bị mục nát.

Sau khi rơi xuống hố, nạn nhân đã hô hoán, kêu cứu. Vài người xung quanh phát hiện, tìm cách đưa anh Đ.M.T lên nhưng bất thành nên đã trình báo lực lượng cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu.



