Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Giải cứu nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/12/2025 19:50 GMT+7

Nam thanh niên đi rẫy, vô tình bị rơi xuống hố sâu và may mắn được lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an địa phương cùng người dân hỗ trợ, giải cứu an toàn.

Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa giải cứu thành công nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu khi đi rẫy.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo có người bị rơi xuống hố sâu, mắc kẹt tại phường Phước Long.

Đồng Nai: Kịp thời cứu nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu - Ảnh 1.
Đồng Nai: Kịp thời cứu nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu - Ảnh 2.
Đồng Nai: Kịp thời cứu nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu - Ảnh 3.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng người dân giải cứu người đàn ông bị rơi, mắc kẹt dưới hố sâu

ẢNH: H.G

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai được điều động đến hiện trường, phối hợp Công an phường Phước Long, Trung tâm y tế khu vực Phước Long và người dân xung quanh triển khai các biện pháp để cứu người gặp nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân mắc kẹt trong hố sâu khoảng 10 m, có đường kính khoảng từ 70 cm – 80 cm. Nhận thấy nạn nhân vẫn còn nói chuyện được từ bên dưới, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kéo dây thả bình khí thở và nước uống xuống hố sâu để duy trì sức khỏe. Đồng thời, phối hợp với Công an phường Phước Long và người dân xung quanh sử dụng dây đai, kéo nạn nhân lên trên khu vực an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu.

Sau khi sơ cứu, nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Phước Long để tiếp tục thăm khám

ẢNH: H.G

Nạn nhân được xác định là Đ.M.T (21 tuổi, ở phường Phước Long). Theo thông tin ban đầu,  khi đi làm rẫy, anh Đ.M.T đã vô tình rơi xuống hố sâu có nắp gỗ đậy nhưng đã bị mục nát.

Sau khi rơi xuống hố, nạn nhân đã hô hoán, kêu cứu. Vài người xung quanh phát hiện, tìm cách đưa anh Đ.M.T lên nhưng bất thành nên đã trình báo lực lượng cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu.


Tin liên quan

Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng hoang sau một đêm mất tích

Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng hoang sau một đêm mất tích

Một người đàn ông ở Gia Lai mất tích suốt đêm, sau đó được phát hiện rơi xuống giếng hoang sâu hơn 10 m giữa rừng keo. Lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm, giải cứu thành công.

Khám phá thêm chủ đề

nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu Đồng Nai giải cứu cứu nạn cứu hộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận