Đồng Nai hủy chủ trương đầu tư nhiều dự án khu dân cư không đấu thầu

Lý do mà UBND thành phố Đồng Nai đưa ra để ban hành quyết định là những dự án khu dân cư nói trên không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chưa thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 22, luật Nhà ở năm 2014, nên không đảm bảo các điều kiện pháp lý để thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai, xây dựng.

Đồng thời, dự án không thuộc trường hợp, đối tượng và điều kiện để áp dụng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 170 ngày 30.11.2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai; và Nghị quyết 29 ngày 24.4.2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có dự án rà soát xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Phối cảnh Khu dân cư Điền Phước tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (nay thuộc phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai) ẢNH: NĐT

Cũng theo UBND thành phố Đồng Nai, những dự án khu dân cư này có quyết định chủ trương đầu tư vào những năm 2018 - 2020, người ký là ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thời điểm đó. Trong số này, có những dự án diện tích lớn như Khu dân cư Điền Phước tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (nay thuộc phường Nhơn Trạch). Dự án này có diện tích 95,2 ha, tổng vốn đầu tư thời điểm đó được xác định là gần 2.400 tỉ đồng. Mục tiêu là xây dựng mới khu dân cư kết hợp thương mại.

Hay dự án Khu đô thị ASIA tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (nay thuộc xã Phước An) có diện tích 29 ha, mục tiêu là kinh doanh bất động sản. Ở đô thị Biên Hòa thì có dự án Khu dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn ở phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa (nay là phường Biên Hòa). Dự án có diện tích 8,3 ha, tổng vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng...

Ngoài ra, còn một số dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại, khu du lịch, khu đô thị tại các địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, bản án. Vào tháng 5.2026, Thanh tra thành phố Đồng Nai đã quyết định thanh tra đối với 53 dự án.

Quyết định vừa ban hành của UBND thành phố Đồng Nai nhằm kịp thời nhận diện, có biện pháp, phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện dự án; khơi thông các nguồn lực đã và đang bị đình trệ, tồn đọng kéo dài. Từ đó góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản, đất đai, nguồn vốn đầu tư; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.