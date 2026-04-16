Đồng Nai: Không được cắt điện các đơn vị sử dụng ngân sách đang nợ tiền điện

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý dứt điểm nợ đọng tiền điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai đang làm việc ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường (đơn vị dự toán cấp 1) khẩn trương rà soát các đơn vị trực thuộc còn nợ tiền điện, yêu cầu phải ưu tiên cân đối, cấp phát bổ sung nguồn kinh phí hoặc hướng dẫn đơn vị cấp dưới hoàn tất thủ tục quyết toán để thanh toán dứt điểm 100% nợ đọng tiền điện lũy kế của năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026.

Đối với các đơn vị có số nợ lớn và thời gian quá hạn trên 6 tháng (như Trung tâm Dịch vụ công ích xã An Phước, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), thủ trưởng các cơ quan này phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng ngừng cung cấp điện do chậm trễ khâu thủ tục để nợ kéo dài.

Đối với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục kiểm soát chi để các đơn vị nhanh chóng giải ngân thanh toán tiền điện theo đúng quy định.

Đối với các khoản nợ phát sinh do thay đổi mô hình tổ chức, sáp nhập bộ máy, yêu cầu đơn vị kế thừa có nghĩa vụ phải chủ động liên hệ kho bạc để cập nhật mẫu dấu, chữ ký và mã quan hệ ngân sách để kịp thời thanh toán.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cung cấp điện ổn định, không được cắt điện trong thời gian các đơn vị thực hiện thủ tục giải ngân ngân sách ẢNH: LÊ LÂM

Về phía Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để duy trì hoạt động hành chính và phục vụ người dân.

"Trong thời gian các đơn vị thực hiện thủ tục giải ngân ngân sách theo chỉ đạo này, đề nghị Công ty Điện lực Đồng Nai không thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với các khách hàng sử dụng ngân sách nhà nước", văn bản ghi rõ.

Xem xét đánh giá xếp loại người đứng đầu

Văn bản cũng cho biết sau ngày 30.4.2026, đối với các đơn vị vẫn để nợ đọng kéo dài mà không có lý do khách quan chính đáng, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

Trạm xử lý nước thải tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn ẢNH: LÊ LÂM

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 16.3.2026, có 2.672 hóa đơn với tổng số tiền điện chưa thanh toán là gần 10,5 tỉ đồng (nợ tồn đọng lũy kế từ năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026) .

Trong đó, có một số đơn vị để nợ quá hạn trên 6 tháng như: Trung tâm Dịch vụ công ích xã An Phước nợ 9 kỳ hóa đơn liên tiếp với tổng số tiền gần 350 triệu đồng; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh nợ 61 hóa đơn với tổng số tiền 561 triệu đồng.

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cũng cho biết nguyên nhân nợ tiền điện mấu chốt nằm ở khâu phân bổ và cấp phát dự toán. Cụ thể, các đơn vị dự toán cấp 1 chưa kịp thời bố trí nguồn kinh phí hoặc chậm hoàn tất thủ tục thẩm định đơn giá, quyết toán kinh phí vận hành cho các đơn vị trực thuộc.

Điển hình là trường hợp Trạm xử lý nước thải khu dân cư Lộc An - Bình Sơn (khu tái định cư sân bay Long Thành) chưa được bố trí kinh phí vận hành giai đoạn 2024 - 2025.