Đồng Nai: Mâu thuẫn đất đai, một người bị đâm chết tại khuôn viên ủy ban xã

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 21.5 tại khuôn viên UBND xã Xuân Đông.

Theo thông tin ban đầu, do tranh chấp trong việc làm giấy tờ đất nên Nguyễn Thế Lực (63 tuổi) và Đào Xuân Lịch (42 tuổi, cùng ở xã Xuân Đông) hẹn sáng 21.5 đến UBND xã Xuân Đông để giải quyết.



Khi gặp mặt nhau tại đây, giữa Lực và Lịch xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Lực đã dùng dao đâm chết Lịch. Nguyễn Thế Lực bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Công an H.Cẩm Mỹ đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ bị đâm chết do mâu thuẫn từ đất đai.