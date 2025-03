Đồng Nai: Nam sinh 17 tuổi bị đánh hội đồng bất tỉnh giữa đường

Ngày 27.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) truy xét nhóm người đánh hội đồng một nam sinh 17 tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là em N.M.T. (17 tuổi, quê An Giang), hiện đang ở trọ cùng gia đình tại P.Tân Hòa.

Thanh niên mặc áo màu tối xông vào và dùng vật dài đánh vào đầu em N.M.T., sau đó nhiều người khác cùng xông vào đánh hội đồng nam sinh ANH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại con đường gần Trường THPT Tân Hòa (P.Tân Hòa).



Cụ thể, vào thời điểm trên, em N.M.T. vừa tan trường về thì bất ngờ có 3 người (trạc tuổi em T.) xuất hiện, xông vào đánh hội đồng, nam sinh này chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sau khi thấy em N.M.T. ngã lăn xuống đường, bất tỉnh, nhóm người trên vội vã rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Em N.M.T được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não.

Tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an P.Tân Hòa tiến hành xác minh, truy xét và đã bắt được 1 nghi can và hiện đang truy bắt những nghi can khác liên quan vụ đánh hội đồng nam sinh.