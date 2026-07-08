Đồng Nai: Người dân phát hiện 2 cá thể vượn má vàng quý hiếm trong vườn nhà

Ngày 8.7, Phòng Kinh tế xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan bàn giao 2 cá thể vượn má vàng quý hiếm được người dân phát hiện, tự nguyện giao nộp về Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hướng Văn Hợp (38 tuổi, ở thôn 5, xã Bom Bo) ra phía sau vườn nhà thì phát hiện 2 cá thể linh trưởng đang lẩn trốn trong một bụi cây sát hàng rào, di chuyển chậm, có dấu hiệu kiệt sức.

Hai cá thể vượn má vàng được bàn giao cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên ẢNH: H.P

Ngay sau đó, anh Hợp cùng người thân đưa 2 cá thể vào nơi an toàn, giữ ấm, cho uống nước, ăn trái cây, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Kinh tế xã phối hợp Công an xã Bom Bo, Đội kiểm lâm cơ động Bù Đăng kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là 2 cá thể vượn má vàng, gồm một cá thể đực nặng khoảng 6 kg và một cá thể cái nặng khoảng 3 kg. Cả hai đều trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Phòng Kinh tế xã Bom Bo đã phối hợp, bàn giao 2 cá thể vượn má vàng cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể vượn má vàng được người dân phát hiện, giao nộp ẢNH: H.P

Việc anh Hợp phát hiện, chủ động giao nộp cá thể vượn má vàng cho cơ quan chức năng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học.

Vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae) là loài linh trưởng quý hiếm, nguy cấp, thuộc nhóm IB (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại), được ưu tiên bảo vệ và được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam.



