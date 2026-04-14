Đồng Nai: Rà soát toàn bộ hợp đồng cung cấp thực phẩm tại bếp ăn trường học

Ngày 14.4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm; rà soát toàn bộ hợp đồng cung cấp thực phẩm tại bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể.

Kiểm tra đột xuất căn tin trường học, đơn vị cung cấp suất ăn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú, căn tin hoặc sử dụng suất ăn sẵn, phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trong trường học.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đơn vị tổ chức bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn, cơ sở cung ứng thực phẩm; giáo dục kỹ năng phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Phát huy vai trò giám sát của cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với việc tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán trú phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trong trường học ẢNH: H.G

Các sở, ngành, UBND xã, phường thực hiện nghiêm các quy định tại Luật An toàn thực phẩm; khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất đối với bếp ăn tập thể, căn tin trường học, đơn vị cung cấp suất ăn, cơ sở cung ứng, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm phục vụ trường học trên địa bàn.

Truy xuất nguồn gốc đến cùng đối với toàn bộ lô hàng, nguyên liệu, thực phẩm đầu vào có dấu hiệu vi phạm hoặc không bảo đảm an toàn; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra, xử lý, không được chậm trễ, né tránh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn học đường tại bếp ăn tập thể, căn tin trường học, đơn vị cung cấp suất ăn; kiên quyết chấm dứt, thay thế các đơn vị không bảo đảm hồ sơ pháp lý, không chứng minh được nguồn gốc thực phẩm hoặc đã để xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khoán trắng cho đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc buông lỏng kiểm tra, giám sát; người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Công khai các cơ sở vi phạm để cảnh báo cộng đồng

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên và đột xuất đối với bếp ăn tập thể, căn tin trường học, cơ sở kinh doanh thực phẩm, hàng quán, điểm bán hàng rong khu vực xung quanh trường học thuộc phạm vi quản lý.

Xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh thực phẩm "3 không" - không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại khu vực cổng trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra một cơ sở bếp ăn trường học ẢNH: SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường đấu tranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các đầu mối, đường dây cung ứng thực phẩm vi phạm, không để thực phẩm không an toàn len lỏi vào trường học.

Sở Y tế rà soát, lập danh sách các bếp ăn trường học, đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, cơ sở cung ứng thực phẩm có nguy cơ cao để đưa vào diện kiểm tra trọng điểm; công bố đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, phụ huynh học sinh; tổ chức xác minh, xử lý ngay sau khi tiếp nhận thông tin; tham mưu công khai các cơ sở vi phạm theo quy định để cảnh báo cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng nghiêm cấm việc báo cáo không trung thực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nơi nào để xảy ra vi phạm, tái phạm, che giấu vi phạm, chậm phát hiện hoặc chậm xử lý thì người đứng đầu phải tổ chức kiểm điểm, bị xử lý trách nhiệm theo quy định.