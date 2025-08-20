Đồng Nai: Tạm giữ nghi can nhậu xong đốt 3 xe máy để 'giải tỏa căng thẳng'

Ngày 20.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Phước An (thuộc H.Nhơn Trạch cũ), tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Út (37 tuổi, ngụ cùng xã) để điều tra về hành vi đốt xe, hủy hoại tài sản.

Huỳnh Văn Út (ảnh nhỏ) và 3 chiếc xe bị đốt cháy ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo thông tin ban đầu, sáng 17.8, có 3 người đàn ông ở xã Phước An để 3 xe máy trên bờ rồi lên ghe ra đùng nuôi tôm (cách chỗ để xe khoảng 2 km).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi quay trở lại bờ lấy xe thì phát hiện 3 xe máy đã bị cháy, hư hỏng toàn bộ, nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, xác minh, Công an xã Phước An xác định nghi can là Huỳnh Văn Út nên tạm giữ.

Huỳnh Văn Út khai nhận với lực lượng công an, vào 18.7, sau khi nhậu, anh ta nằm nghỉ trên võng gần chỗ 3 xe máy nói trên. Sau đó Út nảy sinh ý định đốt 3 chiếc xe máy để "giải tỏa căng thẳng".

Theo đó, Út đã rút ống dẫn xăng của 1 trong 3 xe máy bật lửa đốt xe, rồi đi về nhà.