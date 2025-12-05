Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đồng Nai: Truy tìm 'thủ phạm' gây mùi hôi thối tấn công khu dân cư

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/12/2025 12:37 GMT+7

Trước phản ánh từ người dân về việc xuất hiện mùi hôi khó chịu trên địa bàn, lãnh đạo UBND phường Chơn Thành cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm 'thủ phạm'.

Ngày 5.12, ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành (Đồng Nai) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm 'thủ phạm' gây mùi hôi thối mà người dân phản ánh.

Mất ngủ vì... mùi hôi

Trong những ngày qua, người dân phường Chơn Thành cảm thấy bất an trước tình trạng mùi hôi thối nồng nặc xuất hiện vào buổi tối cho đến rạng sáng khiến họ bị mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chị Huỳnh Thị Thu Thủy (buôn bán tại khu vực khu phố 2, phường Chơn Thành) cho hay mùi hôi đã xuất hiện tại khu vực này từ khá lâu, nhưng không thường xuyên. "Đêm 2.12, khi mùi thối lên đến đỉnh điểm, không thể chịu nổi, tôi đã đăng lên Facebook thì nhận được nhiều phản hồi về việc mùi hôi tương tự xuất hiện cùng lúc, ở các khu vực lân cận", chị Thủy cho hay.

Đồng Nai: Truy tìm 'thủ phạm' gây mùi hôi thối tấn công khu dân cư - Ảnh 1.

Một góc trung tâm phường Chơn Thành

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Không thể nào chịu nổi. Cứ bước ra ngoài cửa phòng là buồn nôn, không thể nào ngủ được, bởi mùi hôi ám vô tới trong phòng. Cơ quan chức năng cần xử lý tình trạng này cho người dân có môi trường trong sạch hơn", chị Thủy chia sẻ.

Anh Đoàn Việt Khánh (kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu phố 2, phường Chơn Thành) cho biết cũng ám ảnh với mùi hôi này trong thời gian gần đây.

"Mùi này nó gắt, khó chịu, giống mùi mủ cao su và mùi phân. Nó thường xuất hiện vào chiều tối cho đến buổi sáng, những hôm trời mưa thì nhiều hơn. Một số người dân cũng phản ánh tình trạng này lên mạng xã hội, với mong muốn cơ quan chức năng nắm thông tin và vào cuộc truy tìm "thủ phạm" gây mùi hôi thối", anh Khánh nói.

Đồng Nai: Truy tìm 'thủ phạm' gây mùi hôi thối tấn công khu dân cư - Ảnh 2.
Đồng Nai: Truy tìm 'thủ phạm' gây mùi hôi thối tấn công khu dân cư - Ảnh 3.

Người dân đăng thông tin lên Facebook về mùi hôi khó chịu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về tình trạng mùi hôi trong những ngày qua, ông Nguyễn Minh Thư (Trưởng khu phố 2, phường Chơn Thành) cho biết người dân cũng từng nghi ngờ do các xe chở mủ cao su chạy qua. Tuy nhiên, thực tế nếu có như vậy thì chỉ vài phút là hết, còn đây là mùi hôi xuất hiện thường vào chiều muộn và ban đêm.

"Mùi hôi thối khiến cả gia đình tôi và cả khu này lo bị ảnh hưởng sức khỏe. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng xem có công ty nào xả gì ra môi trường hay không?", ông Thư nói.

Đang truy tìm "thủ phạm" gây mùi hôi thối

Liên quan phản ánh của người dân về việc xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc ở một số khu dân cư trên địa bàn, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành, cho biết đã tiếp nhận các thông tin, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng của phường xác minh, truy tìm nguồn gốc mùi hôi.

Cũng theo ông Tài, hai ngày qua, lực lượng chức năng của phường đã đi khảo sát nhiều địa điểm, khu vực tập trung các công ty, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ, chế biến mủ cao su trên địa bàn, nơi mà người dân cho rằng thể phát sinh ra mùi hôi này. Tuy nhiên, phường chưa phát hiện các dấu hiệu bất thường. Có thể việc phát sinh mùi hôi xảy ra không thường xuyên, gây khó khăn trong việc xác định, truy tìm nguyên nhân.

Đồng Nai: Truy tìm 'thủ phạm' gây mùi hôi thối tấn công khu dân cư - Ảnh 4.

Một dòng suối chảy qua địa bàn phường Chơn Thành có màu trắng đục khá bất thường. Người dân hy vọng chính quyền địa phương tìm ra nguyên nhân gây mùi hôi thối

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Tài cho biết thời gian tới, UBND phường Chơn Thành chỉ đạo lực lượng công an, các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, nắm bắt thông tin dư luận để tìm ra nguyên nhân.

"UBND phường đề nghị người dân khi phát hiện các mùi hôi thối bất thường hoặc các vấn đề về an ninh trật tự, hãy trực tiếp liên hệ đến UBND phường, lực lượng công an hoặc các đơn vị chức năng của phường để được kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời. Nếu phát hiện nguyên nhân phát thải mùi hôi nằm trên địa bàn, UBND phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân", ông Tài nhấn mạnh.

