Dòng người ồ ạt vượt biên vào Tây Ban Nha, chính quyền tăng cường quân đội

Vào ngày 30.7, truyền thông Tây Ban Nha ước tính có từ 2.000 đến 3.000 người đã tràn qua biên giới trên biển và trên bộ giáp với Ma Rốc để vào Ceuta (thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi) chỉ trong vài giờ. Đám đông chủ yếu là nam thanh niên, xen lẫn một số gia đình có phụ nữ và trẻ em. Lực lượng biên phòng Tây Ban Nha mô tả tình hình "hoàn toàn hỗn loạn". Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ cho biết đã tìm thấy 9 thi thể trong đợt vượt biên này.

Đám đông bơi qua biển để vượt biên vào Ceuta, Tây Ban Nha ngày 30.7 ẢNH: REUTERS

Trước tình hình nguy cấp, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo điều động khẩn cấp 60 binh sĩ và 30 cảnh sát đến Ceuta để ổn định trật tự. Người đứng đầu chính quyền Ceuta Juan Jesus Vivas cho biết các trung tâm tiếp nhận đã quá tải. Ông đề nghị chính quyền trung ương nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, tuy nhiên đã bị bác bỏ vì "không phù hợp quy định".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết vẫn sẽ có "phản ứng ngay lập tức". Ông khẳng định đang huy động mọi nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với chính quyền Ma Rốc để sớm khôi phục trật tự. Tại khu vực giáp ranh, lực lượng an ninh Ma Rốc cũng đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tập trung sát biên giới.

Mỹ đã lên tiếng về diễn biến trên. Fox News ngày 30.7 dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: "Tổng thống Donald Trump từ lâu đã cảnh báo châu Âu về những hậu quả nếu họ tiếp tục thực hiện các chính sách toàn cầu hóa cực tả, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho làn sóng di cư ồ ạt".

Những người di cư đã tràn vào thành phố tự trị Ceuta, Tây Ban Nha ngày 30.7 ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 30.7 kêu gọi tạm đình chỉ quy chế visa đi lại trong khối Schengen đối với Tây Ban Nha. Trước đó, Ngoại trưởng Antonio Tajani nói rằng: "Những hình ảnh từ Ceuta cho thấy quyết định của chính phủ Madrid cấp quyền công dân Tây Ban Nha, và do đó là quyền công dân châu Âu, cho hơn 500.000 người nhập cư bất hợp pháp là hoàn toàn sai lầm và khuyến khích nạn buôn người". Ông Tajani ám chỉ việc Madrid hồi tháng 4 đã cấp quy chế pháp lý cho 500.000 người nhập cư không giấy tờ để họ tham gia thị trường lao động.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Luis Albares phản bác tuyên bố của người đồng cấp Ý là nhằm lợi dụng vấn đề nhập cư để phục vụ mục đích chính trị.