Dòng người xếp hàng xuyên đêm dâng hương, cầu bình an đầu năm ở hội quán hơn 300 tuổi

Bên ngoài, dòng người đông đúc, tấp nập tràn kín các tuyến đường dẫn vào khu vực Chợ Lớn.

Bên trong chùa, khói hương nghi ngút giữa không gian linh thiêng của thời khắc chuyển giao năm mới.

Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Hội Quán Ôn Lăng (thuộc phường Chợ Lớn, TP.HCM) ken đặc người. Đúng thời khắc giao thừa, khi năm cũ khép lại và năm mới bắt đầu, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, nối dài từ ngoài cổng.

Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Hội Quán Ôn Lăng (thuộc phường Chợ Lớn, TP.HCM) ken đặc người ẢNH: CHUNG PHÁT

Ai cũng mong được vào dâng nén hương đầu năm, cầu một năm bình an, thuận lợi; hái chút lộc xuân mang về nhà như gửi gắm ước nguyện cho hành trình mới.

Trong dòng người chen kín đêm giao thừa, nhiều gia đình mang theo lễ vật đơn giản, thành kính thắp nén hương đầu năm.

Nhiều thời điểm, khuôn viên chùa gần như chật kín. Lực lượng bảo vệ và tình nguyện viên liên tục nhắc nhở người dân giữ trật tự, di chuyển theo từng lượt để đảm bảo an toàn. Bên trong, khói hương nghi ngút cùng tiếng khấn nguyện tạo nên bầu không khí linh thiêng đặc trưng của đêm đầu năm.

Hình ảnh hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng giữa đêm khuya để được vào thắp nén hương đầu năm cho thấy sức hút bền bỉ của ngôi hội quán hơn 300 năm tuổi.

Không chỉ là điểm đến tâm linh, nơi đây còn là minh chứng sống động cho lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu của TP.HCM mỗi dịp tết đến xuân về.