Dòng người xếp hàng xuyên đêm dâng hương, cầu bình an đầu năm ở hội quán hơn 300 tuổi
Video Đời sống

Dòng người xếp hàng xuyên đêm dâng hương, cầu bình an đầu năm ở hội quán hơn 300 tuổi

Chung Phát
Chung Phát
17/02/2026 09:32 GMT+7

Khoảnh khắc giao thừa vừa điểm, hàng nghìn người đã chen kín khu vực Hội Quán Ôn Lăng (thuộc phường Chợ Lớn, TP.HCM) để thắp nén hương đầu năm. Giữa khói hương nghi ngút và dòng người xếp hàng xuyên đêm, ngôi hội quán hơn 300 năm tuổi tiếp tục là điểm hẹn tâm linh không thể thiếu của nhiều gia đình trong đêm đầu xuân.

Bên ngoài, dòng người đông đúc, tấp nập tràn kín các tuyến đường dẫn vào khu vực Chợ Lớn.

Bên trong chùa, khói hương nghi ngút giữa không gian linh thiêng của thời khắc chuyển giao năm mới.

Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Hội Quán Ôn Lăng (thuộc phường Chợ Lớn, TP.HCM) ken đặc người. Đúng thời khắc giao thừa, khi năm cũ khép lại và năm mới bắt đầu, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, nối dài từ ngoài cổng.

Dòng người xếp hàng dâng hương cầu bình an trong đêm Tết tại hội quán Ôn Lăng - Ảnh 1.

ẢNH: CHUNG PHÁT

ẢNH: CHUNG PHÁT

 Ai cũng mong được vào dâng nén hương đầu năm, cầu một năm bình an, thuận lợi; hái chút lộc xuân mang về nhà như gửi gắm ước nguyện cho hành trình mới.

Trong dòng người chen kín đêm giao thừa, nhiều gia đình mang theo lễ vật đơn giản, thành kính thắp nén hương đầu năm.

Nhiều thời điểm, khuôn viên chùa gần như chật kín. Lực lượng bảo vệ và tình nguyện viên liên tục nhắc nhở người dân giữ trật tự, di chuyển theo từng lượt để đảm bảo an toàn. Bên trong, khói hương nghi ngút cùng tiếng khấn nguyện tạo nên bầu không khí linh thiêng đặc trưng của đêm đầu năm.

Hình ảnh hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng giữa đêm khuya để được vào thắp nén hương đầu năm cho thấy sức hút bền bỉ của ngôi hội quán hơn 300 năm tuổi.

Không chỉ là điểm đến tâm linh, nơi đây còn là minh chứng sống động cho lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu của TP.HCM mỗi dịp tết đến xuân về.

bốn thập kỷ trôi qua, tiếng vó ngựa ở trường đua Phú Thọ đã lùi vào ký ức. Nhưng với ông Lê Tiến Tông, người từng sống trọn tuổi trẻ trên lưng ngựa, hành trình ấy chưa từng khép lại.

Hội quán Ôn Lăng Chợ Lớn giao thừa Bính Ngọ 2026 dâng hương đầu năm người Hoa TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
