Dòng nước đỏ sẫm liên tục xả ra kênh ở TP.HCM, người dân lo lắng kêu cứu

Liên quan đến tình trạng nước thải màu đỏ sẫm xả ra kênh Đôi, phản ánh đến Báo Thanh Niên, người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Duy - Dã Tượng (khu phố 82, phường Chánh Hưng, TP.HCM) cho biết nhiều năm nay, họ phải sống chung với cảnh nguồn nước bị "bức tử" nghiêm trọng. Theo ghi nhận, tại miệng cống đổ thẳng ra kênh Đôi, dòng nước có màu đỏ sẫm, đặc quánh liên tục tuôn ra, nhuộm đỏ cả một vùng nước kênh và không thể hòa lẫn.

Dòng nước "lạ", mùi hôi thối nồng nặc

Chia sẻ với PV, ông T (51 tuổi, ở đường Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng), một người dân sống lâu năm tại ven kênh Đôi, không giấu được sự bức xúc. Ông T. cho biết, tình trạng này bắt đầu xuất hiện rõ rệt từ khoảng 3 - 5 năm trở lại đây, sau khi các hộ ven kênh được giải tỏa để làm dự án và lộ diện miệng cống dân sinh.

Người dân lo lắng vì nước thải màu đỏ sẫm xả ra kênh Đôi bất thường ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Mỗi lần xả nước thải này kéo dài nhiều giờ ẢNH: TRẦN KHA

"Nước màu sẫm đỏ là nhiều, lượng nước xả ra môi trường rất lớn. Thông thường trong tuần dòng nước lạ này sẽ xuất hiện khoảng 2 - 3 lần, có những ngày xả kéo dài liên tục từ 8 - 9 giờ sáng đến tận 4 - 5 giờ chiều mới dứt. Dù không ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc ngay lập tức, nhưng nhìn màu sắc đậm đặc lan ra dòng kênh là thấy không ổn rồi", ông T. lo lắng.

Cũng theo ông T. và người dân sống tại đây cho biết, khu vực này trước đây dòng nước rất trong lành; có nhiều cá lóc, cá thát lát và người dân có thể thoải mái xuống tắm.

Trong ngày 14 và 15.7, có mặt tại khu vực cống vị trí nơi giao giữa đường Nguyễn Duy - Dã Tượng, chúng tôi thấy nước từ cống có màu đỏ sẫm chảy ra kênh Đôi. Màu nước đỏ sẫm trải dài một khu vực kênh.

Khảo sát thêm tại khu vực dọc các tuyến hẻm gần cống xả và dọc trục đường Nguyễn Duy, một số người dân khác cũng e ngại chỉ tay về phía các căn nhà nghi vấn và cho biết thường xuyên thấy các xe nhập phẩm màu, nguyên liệu về để sản xuất giấy tiền vàng mã công nghiệp. Do hoạt động bên trong nhà kín nên người dân rất khó tiếp cận, chỉ biết "bó tay" nhìn nước thải nhuộm đỏ đổ ra môi trường.

Chính quyền sẽ kiểm tra, xử lý

Tình trạng xả thải bất kể ngày đêm không chỉ làm thay đổi dòng hải lưu, hủy hoại hệ sinh thái của kênh Đôi mà còn khiến nhiều hộ dân tại khu phố 82 ngày đêm sống trong bất an, lo sợ các hóa chất độc hại từ phẩm màu công nghiệp sẽ ngấm sâu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe về lâu dài. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, trả lại sự trong sạch cho môi trường sống.

Màu nước xả thải có màu đỏ sẫm liên tục tuôn ra, nhuộm đỏ một vùng nước kênh và không thể hòa lẫn. ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên về phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Chánh Hưng cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ lập tức cử lực lượng chuyên trách, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, rà soát các cơ sở sản xuất trên địa bàn và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.