Động thái của 'nữ hoàng Kpop' BoA sau khi úp mở giải nghệ sớm

Làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước các bài viết của BoA úp mở mong muốn giải nghệ

INSTAGRAM NV

Tin đồn BoA về hưu non bùng nổ từ ngày 6.4, khi cô cập nhật bài viết có nội dung úp mở kế hoạch dừng hoạt động nghệ thuật sau khi hợp đồng với công ty quản lý kết thúc. Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng làm dậy sóng dư luận.



Trang cá nhân của BoA tràn ngập bình luận tỏ ra tiếc nuối, kêu gọi mỹ nhân sinh năm 1986 suy nghĩ thấu đáo về quyết định giải nghệ. Nhiều fan cũng ngỡ ngàng và buồn bã khi người đẹp đột ngột quyết định giải nghệ ở tuổi 38, trong lúc sự nghiệp âm nhạc vẫn đang ở trạng thái ổn định.

BoA hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm FB NV

Song song đó, cộng đồng mạng đưa ra hàng loạt phỏng đoán xoay quanh chuyện BoA bất ngờ "nghỉ hưu" sớm. Không ít ý kiến cho rằng nữ thần tượng này muốn rời showbiz vì chịu nhiều áp lực sau màn xuất hiện gây tranh cãi trong Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) chiếu đầu năm nay.

Với Cô đi mà lấy chồng tôi, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đảm nhận vai ác nữ Oh Yu Ra. BoA không chỉ bộc lộ lối diễn xuất vụng về cùng biểu cảm gương mặt đơ và sượng, mà còn gây khó chịu với khẩu hình miệng kỳ lạ khi đọc thoại khiến bản thân cô dính nghi vấn bơm môi quá đà. Thời điểm Cô đi mà lấy chồng tôi phát sóng, BoA trở thành tâm điểm hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Lúc đó, cũng có một bộ phận khán giả khuyên nữ nghệ sĩ không nên đóng phim nữa.

Người đẹp chịu nhiều chỉ trích vì diễn xuất kém và gương mặt gượng gạo trong Cô đi mà lấy chồng tôi FB NV

Gần đây, BoA tiếp tục nhận nhiều phản hồi tiêu cực bởi ngoại hình khác lạ đến mức không nhận ra. Vì thế, cô bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Trước việc liên tục bị xét nét về vẻ ngoài, ngôi sao Kpop này từng không giấu được sự thất vọng lẫn bức xúc.

Một ngày sau khi để công chúng hoang mang về nguyên nhân cô ám chỉ việc giải nghệ, BoA tiếp tục cập nhật tin tức mới về mình thông qua mạng xã hội. Mới đây nhất, cô trấn an người hâm mộ rằng bản thân không hề giải nghệ ngay lập tức.

BoA còn hợp đồng với công ty quản lý đến cuối năm sau INSTAGRAM NV

Chủ nhân hit Only One tuyên bố hợp đồng của mình sẽ kết thúc vào ngày 31.12.2025. "Từ đây cho đến lúc đó, tôi sẽ vui vẻ cống hiến hết mình với tư cách là ca sĩ BoA. Đừng lo lắng nhé các Jumping (fandom của BoA) thân yêu của tôi ơi", gà cưng nhà SM Entertainment viết.

Động thái này của BoA làm fan nhẹ nhõm. Người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho thần tượng, hy vọng được truyền thêm động lực cho giọng ca 8X đình đám tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Cô còn an ủi người hâm mộ cũng như bày tỏ sự quyết tâm tiếp tục sự nghiệp ca sĩ INSTAGRAM NV

BoA (tên thật là Kwon Bo Ah) được xem là nữ hoàng Kpop. Lăn lộn tại làng giải trí hơn 20 năm, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ và sự nổi tiếng của mình. Đặc biệt, vóc dáng lẫn nhan sắc của nữ nghệ sĩ được đánh giá là ngày càng gợi cảm hơn. Vào tháng 8 này, cô kỷ niệm 24 năm ra mắt.

BoA được biết đến qua các hit No.1, Hurricane Venus, My Name, Girls on Top, Only One, Forgive me… Giữa tháng 3 vừa qua, cô tái xuất với single mang tên Emptiness. Song song sự nghiệp solo rực rỡ, cô còn là một mẩu của GOT the Beat - nhóm nhạc được ví là Super M phiên bản nữ của SM Entertainment. Đồng thời, BoA còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất của nhóm nhạc nam mới NCT WISH, trực thuộc SM Entertainment.