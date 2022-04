Động thái của Sơn Tùng M-TP sau khi ẩn MV gây tranh cãi

Theo đó, Sơn Tùng M-TP thực hiện một đoạn clip ngắn bằng tiếng Anh với nội dung (tạm dịch): "Xin chào các bạn, tôi là Sơn Tùng M-TP. Cuối cùng tôi đã phát hành bài hát tiếng Anh đầu tiên của mình: There's No One At All. Và bây giờ nó đã sẵn sàng để nghe trên tất cả các nền tảng. Vì vậy hãy nhớ kiểm tra và theo dõi tôi, cảm ơn và hẹn gặp lại".

Bài đăng mới nhất của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 183.000 lượt thích và hơn 14.000 bình luận chỉ sau 1 giờ đăng tải. Dưới đoạn clip, không ít fan vui mừng khi thấy Sơn Tùng M-TP đã lấy lại tinh thần sau ồn ào liên quan đến sản phẩm mới nhất của mình. Dù vậy, vẫn có nhiều cư dân mạng nhắc đến MV There's No One At All và dùng lời mỉa mai nam ca sĩ.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP cho ra mắt MV There's No One At All vào tối 28.4, nhận phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Đến tối 29.4, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã gửi thư mời Sơn Tùng M-TP đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc này...





Về phía Sơn Tùng M-TP, anh nhanh chóng lên tiếng xin lỗi khi ra mắt MV gây tranh cãi, đồng thời tuyên bố ngừng phát hành sản phẩm trên nền tảng YouTube Việt Nam. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và sẵn sàng lắng nghe những góp ý của các cơ quan ban ngành cũng như công chúng trong dự án lần này.

"Sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s No One At All”, nam ca sĩ cho biết.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, MV There's No One At All vẫn có thể tìm thấy và xem bình thường trên nền tảng YouTube của các nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Canada... Điều này được nhiều người xem ở Việt Nam phát hiện và tiếp tục lên tiếng chỉ trích giọng ca sinh năm 1994.