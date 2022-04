MV của Sơn Tùng M-TP: Cần có tiêu chí cho sản phẩm ‘sạch’ của nghệ sĩ?

MV There’s No One At All của Sơn Tùng-TP sau chưa đầy 24 giờ ra mắt đã thu hút vài triệu lượt xem, dẫn đầu Top trending YouTube và cũng nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Hầu như cộng đồng mạng đều chỉ trích giọng ca gốc Thái Bình đang cổ súy cho hành động tiêu cực, đặc biệt ở cái kết của MV, nhân vật đã nhảy lầu tự tử “gây sốc” cho người xem. Trong bối cảnh gần đây có vài trường hợp thanh thiếu niên chọn kết cục như thế, các chuyên gia xã hội học, nhà tâm lý cho rằng MV của Sơn Tùng M-TP để lại những ẩn họa khôn lường, gây tác động tâm lý tiêu cực lên giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên fan của anh vốn chưa hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo, khi xem MV này. Chưa kể Sơn Tùng M-TP là người của công chúng, có lượng fan “khủng” và hầu như là người trẻ thì mỗi thông điệp, hình ảnh, sản phẩm mà ca sĩ này đưa ra sẽ “kích hoạt” không nhỏ đến tư tưởng, hành vi của giới trẻ.

Hiện Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng (Sơn Tùng M-TP) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc này. Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's No One At All trên môi trường mạng.

Thật ra lâu nay phim “giang hồ mạng” tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, những MV ca nhạc có ca từ, hình ảnh phản cảm vẫn nhan nhản, nhiều người đã lên tiếng cảnh báo, chỉ trích nhưng “đâu vẫn vào đấy”.





Cũng cần phải nói thêm rằng ngày 13.12.2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành bộ Quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ. Trong đó cũng đã đề cập đến quy tắc yêu cầu nghệ sĩ không được sáng tác, phổ biến, lưu hành, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chia sẻ: “Để tự tin vào tính nghệ thuật thuần nhất và dùng nó chinh phục khán giả là một con đường dài học tập và rèn luyện. Trong cái thời sống nhanh và bị mạng xã hội bủa vây thế này, mấy ai đủ kiên nhẫn. Thành ra nghệ thuật cứ trượt dài, theo từng cơn lốc xoáy của thời đại mạng xã hội. Khi “nghệ sĩ” được ra đời trong bối cảnh như thế rất khó mong mỏi trách nhiệm cộng đồng từ họ”.

Thật ra mỗi nghệ sĩ hoặc bất cứ ai trong chúng ta đều có quyền nói lên tiếng nói của mình với cả vấn đề tích cực và tiêu cực. Nhưng nghệ sĩ sẽ truyền tải được rộng hơn, ảnh hưởng sâu sắc hơn vì họ là người của công chúng. Vì vậy trách nhiệm cộng đồng của họ cũng phải được đặt lên cao hơn. Ca sĩ Phạm Thu Hà đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Mỗi nghệ sĩ đều có quyền nói lên quan điểm của mình về những hiện thực xã hội, bất kể là tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên để có thể đưa tới công chúng và được đón nhận thì nên là những sản phẩm có nội dung, hình ảnh phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa, lịch sử cũng như thông điệp mang năng lượng tích cực cho khán giả, như vậy thì mới thực sự là một sản phẩm chất lượng về cả phần âm và phần hình”.

Nhưng trước khi trông chờ vào ý thức trách nhiệm cộng đồng của nghệ sĩ thì nên chăng chúng ta cần đặt ra tiêu chí cho sản phẩm nghệ thuật “sạch” và có chế tài riêng? Một vài ý kiến bạn đọc đã đề nghị sau khi MV của Sơn Tùng M-TP phát hành và gây phản cảm: “MV làm lệch về tư tưởng tiêu cực cho giới trẻ hiện nay. Tôi thấy nên xử lý nghiêm vụ này, đây được xem như là trường hợp điển hình để sau này không còn nhìn thấy sản phẩm tương tự”; “Không thể là người nổi tiếng thì muốn làm gì cũng được. Càng nổi tiếng càng phải cẩn trọng trước mỗi sản phẩm, mỗi chi tiết rất nhỏ trong sản phẩm của mình”; “Đề nghị các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý đối với vấn đề này, nếu xét thấy cần thiết thì nên cấm biểu diễn và đối với ca sĩ này vài năm để mang tính răn đe. MV thế này nó tác động xấu và làm ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ, hành động của các bạn trẻ hiện nay”.