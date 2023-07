Đồng Tháp: 2 công ty trúng đấu giá 2 mỏ cát gần 194 tỉ đồng

Ngày 18.7, ông Hồ Thanh Phương, Giám đốc Sở TN-MT Đồng Tháp cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác 2 mỏ cát trên sông Tiền và sông Hậu, với tổng số tiền gần 194 tỉ đồng.



Khai thác cát trên sông Tiền, thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp TRẦN NGỌC

Theo Sở TN-MT Đồng Tháp, mỏ cát trên sông Tiền (thuộc xã An Nhơn, H.Châu Thành) có trữ lượng dự báo 475.410 m3, thuộc loại khoáng sản cát san lấp, giá khởi điểm hơn 4,8 tỉ đồng. Qua thông báo mời thầu, tổ chức thẩm định hồ sơ có 10 công ty tại Đồng Tháp và các tỉnh An Giang, Long An, Vĩnh Long, TP.Đà Nẵng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Mỏ cát trên sông Hậu (thuộc xã Định Yên, H.Lấp Vò) có trữ lượng dự báo hơn 1,7 triệu m3, thuộc loại khoáng sản cát san lấp, giá khởi điểm hơn 17,4 tỉ đồng. Qua thông báo mời thầu, có 8 công ty ở Đồng Tháp và nhiều tỉnh thành đủ điều kiện được chọn tham gia đấu giá.

Kết quả, đối với mỏ cát trên sông Tiền, qua 37 vòng trả giá, Công ty TNHH MTV Trường An Thoại Sơn (P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) trúng đấu giá quyền khai thác với số tiền 56,36 tỉ đồng.



Đối với mỏ cát trên sông Hậu, qua 15 vòng trả giá, Công ty TNHH Đông Thành Lấp Vò Đồng Tháp (xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) trúng đấu giá quyền khai thác với số tiền hơn 137,46 tỉ đồng.

Sở TN-MT Đồng Tháp đã thông báo kết quả đấu giá 2 mỏ cát, đồng thời có tờ trình UBND tỉnh để ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đối với 2 mỏ cát trên.

Theo tờ trình của Sở TN-MT Đồng Tháp, toàn bộ khối lượng khai thác của 2 mỏ cát trúng đấu giá chỉ được cung cấp cho các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và giá bán cát do UBND tỉnh này quy định.