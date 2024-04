Đồng Tháp: Bắt giữ người đàn ông 'ngáo đá' đạp ngã xe 4 phụ nữ đi đường

Tối 25.4, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an TP.Cao Lãnh đã bắt giữ người đàn ông "ngáo đá" đạp ngã xe của nhiều phụ nữ đi đường, khiến nhiều người sợ hãi.

Nguyễn Hải Sơn bị lực lượng Công an TP.Cao Lãnh bắt giữ sau khi vô cớ đạp ngã xe, gây thương tích cho nhiều phụ nữ đi đường CACC

Khoảng 10 giờ 12 cùng ngày (25.4), Công an TP.Cao Lãnh nhận thông tin từ Công an H.Cao Lãnh và Công an H.Thanh Bình (Đồng Tháp) về việc một người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" đi xe máy trên QL30, hướng từ H.Thanh Bình về TP.Cao Lãnh. Người này vô cớ dùng chân tấn công, đạp ngã 3 phụ nữ đang chạy xe trên đường; nếu không ngăn chặn, khống chế kịp thời sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trong lúc tổ chức lực lượng chặn bắt, Công an TP.Cao Lãnh nhận được tin người đàn ông có đặc điểm như tin báo tiếp tục ép xe, đạp ngã một phụ nữ đang chạy xe máy trên đường Phạm Hữu Lầu, thuộc P.4, TP.Cao Lãnh.

Đến 14 giờ 55 cùng ngày, Công an TP.Cao Lãnh phát hiện người này lẩn trốn tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, P.1, TP.Cao Lãnh nên tiến hành bắt giữ.

Hình ảnh camera an ninh quay lại cảnh Nguyễn Hải Sơn đạp ngã 1 phụ nữ đi xe máy trên đường Phạm Hữu Lầu, P.4, TP.Cao Lãnh CACC

Qua làm việc, người này khai tên Nguyễn Hải Sơn (39 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang). Tiến hành xét nghiệm nhanh, công an phát hiện Sơn dương tính với ma túy đá.

Công an TP.Cao Lãnh đã bàn giao người đàn ông "ngáo đá" nêu trên cho Công an H.Thanh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.