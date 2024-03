Đồng Tháp: CSGT kịp thời cứu 3 người bị chìm ghe

Vào khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, Tổ Công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tuần tra trên tuyến kênh Lấp Vò - Sa Đéc. Khi đến đoạn thuộc thủy phận xã Tân Bình (H.Châu Thành, Đồng Tháp) thì Tổ công tác phát hiện ghe gỗ không rõ số đăng ký do anh Huỳnh Văn Hoạch (36 tuổi, ngụ H.Bình Minh, Vĩnh Long) điều khiển hướng từ Vĩnh Long về Sa Đéc bị hư hỏng động cơ và đang trôi tự do. Trên ghe của anh Hoạch có hàng hóa và chị Cao Thị Mỹ Ngọc (28 tuổi, vợ anh Hoạch) cùng bé Huỳnh Văn Ph. (6 tuổi, con anh Hoạch).



Sau khi trôi tự do, ghe của anh Hoạch va chạm vào ghe tải CT-00427 tải trọng 101 tấn do ông Lê Văn Liêm (61 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển đang chở vợ và con lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến ghe của anh Hoạch chìm trên sông cùng 15 tấn hàng hóa.

Phát hiện sự việc, thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh (Tổ trưởng Tổ công tác), thiếu tá Phạm Văn Giàu và đại úy Nguyễn Thanh Long (tổ viên) nhanh chóng đến hiện trường cứu vớt những người trên ghe bị chìm gồm anh Hoạch, chị Ngọc và bé Ph., đưa vào bờ an toàn. Sau đó lực lượng tiếp tục bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông để các phương tiện qua lại được đảm bảo an toàn.

Sau khi được cứu, chị Ngọc cho hay chị không biết bơi, nếu không được các thành viên trong Tổ công tác cứu vớt kịp thời thì rất có thể chị sẽ bị đuối nước.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, vụ va chạm giữa 2 phương tiện trên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản khoảng 20 triệu đồng.