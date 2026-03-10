Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đồng Tháp: Hai ông cháu may mắn thoát chết dưới gầm xe đầu kéo

Bắc Bình - Anh Thư
10/03/2026 17:20 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp khiến người đàn ông bị thương, bé gái đi cùng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ mặc dù chiếc xe máy bị cuốn sâu vào gầm xe đầu kéo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 10.3, xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh lưu thông trên quốc 1 theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây.

Khi đến khu vực ngã ba giao giữa quốc lộ 1 và đường Ngô Gia Tự (thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), xe này bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Đồng Tháp: Hai ông cháu may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xe đầu kéo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: ANH THƯ

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, xe máy bị cuốn sâu vào gầm xe đầu kéo và hư hỏng nặng.

Người điều khiển xe máy là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, chở theo bé gái khoảng 5 tuổi. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông bị bánh xe chèn qua chân, chấn thương nặng và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé gái rất may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Sau tai nạn, 2 phương tiện nằm chắn ngang một làn đường khiến giao thông qua khu vực ngã ba gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài trên quốc lộ 1.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông tránh ùn tắc kéo dài; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Tai nạn trên cầu Chợ Gạo, 1 người tử vong tại chỗ

Đồng Tháp: Tai nạn trên cầu Chợ Gạo, 1 người tử vong tại chỗ

Người đàn ông chạy xe máy vượt xe khách trên dốc cầu Chợ Gạo (Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ, khiến người này văng vào gầm xe khách, tử vong tại chỗ.

xe đầu kéo tai nạn đồng tháp va chạm thoát chết
