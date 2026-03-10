Đồng Tháp: Hai ông cháu may mắn thoát chết dưới gầm xe đầu kéo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 10.3, xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh lưu thông trên quốc 1 theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây.

Khi đến khu vực ngã ba giao giữa quốc lộ 1 và đường Ngô Gia Tự (thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), xe này bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: ANH THƯ

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, xe máy bị cuốn sâu vào gầm xe đầu kéo và hư hỏng nặng.

Người điều khiển xe máy là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, chở theo bé gái khoảng 5 tuổi. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông bị bánh xe chèn qua chân, chấn thương nặng và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé gái rất may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Sau tai nạn, 2 phương tiện nằm chắn ngang một làn đường khiến giao thông qua khu vực ngã ba gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài trên quốc lộ 1.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông tránh ùn tắc kéo dài; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy.