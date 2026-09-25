Đồng Tháp khẳng định chưa có chủ trương sáp nhập xã

Ngày 25.9, tại buổi giao ban báo chí tháng 9.2026, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, liên quan thông tin sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang lan truyền trên mạng xã hội, ông Đa khẳng định đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Tháp chưa có chủ trương về việc này.

Buổi giao ban báo chí tháng 9.2026 do tỉnh Đồng Tháp tổ chức ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Đa, trước đó UBND tỉnh Đồng Tháp đã cảnh báo về tình trạng xuất hiện thông tin sai sự thật liên quan việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên không gian mạng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những thông tin tương tự tiếp tục xuất hiện.

"Hiện tại, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa có chủ trương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã", ông Phi Đa nói.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến tình hình an ninh mạng trên địa bàn, đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết thời gian qua Công an tỉnh ghi nhận và xử lý một số trường hợp sử dụng không gian mạng để lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Sau sáp nhập với tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp (mới) có diện tích hơn 5.900 km² với dân số trên 4,2 triệu người, trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tỉnh Đồng Tháp có 102 xã, phường; trung tâm hành chính tỉnh đặt tại phường Mỹ Tho (trước đây là thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).