Đồng Tháp: Nam sinh lớp 12 đâm hàng xóm trọng thương vì ca hát ồn ào

Ngày 14.1, Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã mời L.T.T (18 tuổi, ở phường Mỹ Tho) lên làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, trong vụ đâm hàng xóm trọng thương do tổ chức ca hát ồn ào.

L.T.T tại hiện trường vụ án ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 15 giờ cùng ngày 13.1. Vào thời điểm trên, T. đang ở nhà tại khu phố 19, phường Mỹ Tho thì bị làm phiền bởi tiếng ồn từ nhà hàng xóm cách đó khoảng 20 m.

Hàng xóm là ông Ng.T.V cùng vợ và một số người bạn đang tổ chức nhậu, đàn hát gây huyên náo khu dân cư. T. đã sang nhắc nhở hàng xóm giảm âm lượng. Tuy nhiên, nhóm của ông V. phớt lờ và tiếp tục đàn hát lớn tiếng hơn, dẫn đến lời qua tiếng lại và thách thức nhau.

T. quay về nhà lấy một con dao cán vàng, dài khoảng 20 cm quay lại nhà ông V. Lúc này ông V. tiếp tục có lời lẽ thách thức, T. liền lao vào rượt đuổi và tấn công, đâm nhiều nhát vào vùng lưng ông V.

Sự việc chỉ dừng lại khi vợ ông V. và những người có mặt can ngăn, giằng lấy hung khí từ tay T. Ông V. bị thương, chảy nhiều máu và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, T. trở về nhà và bị cơ quan công an mời lên làm rõ.

Tại cơ quan công an, T. khai là học sinh lớp 12 thuộc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở Đồng Tháp. Và hành vi của T. xuất phát từ sự bực tức dồn nén do hàng xóm ca hát ồn ào.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.