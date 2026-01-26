Đồng Tháp: Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe cẩu

Chiều 26.1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 879D khiến một người tử vong tử vong khi đang di chuyển từ tỉnh Đồng Tháp hướng về Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, xe tải cẩu mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường tỉnh 879D, hướng từ xã Chợ Gạo (Đồng Tháp) đi Tây Ninh.

Khi đến đoạn qua ấp Tân Bình (xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp), xe tải cẩu bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát TP.HCM do một người đàn ông (hơn 60 tuổi) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị thương nặng. Dù được tài xế và người dân nhanh chóng đưa đến Trung tâm y tế Chợ Gạo cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng. Do cả hai phương tiện nằm chắn trên đường nên giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt xử lý hiện trường. Hiện vụ tai nạn khiến một người tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.