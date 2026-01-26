Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe cẩu

Bắc Bình - Chí Thiện
26/01/2026 22:41 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tỉnh 879D (Đồng Tháp) giữa xe tải cẩu và xe máy khiến người đàn ông hơn 60 tuổi tử vong.

Chiều 26.1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 879D khiến một người tử vong tử vong khi đang di chuyển từ tỉnh Đồng Tháp hướng về Tây Ninh.

Đồng Tháp: Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe cẩu- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, xe tải cẩu mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường tỉnh 879D, hướng từ xã Chợ Gạo (Đồng Tháp) đi Tây Ninh.

Khi đến đoạn qua ấp Tân Bình (xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp), xe tải cẩu bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát TP.HCM do một người đàn ông (hơn 60 tuổi) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị thương nặng. Dù được tài xế và người dân nhanh chóng đưa đến Trung tâm y tế Chợ Gạo cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng. Do cả hai phương tiện nằm chắn trên đường nên giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt xử lý hiện trường. Hiện vụ tai nạn khiến một người tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bức xúc vì va chạm giao thông, tài xế xe khách ở Đồng Tháp đang chở 25 người đã bất chấp nguy hiểm, lái xe tốc độ cao, quay đầu liên tục để rượt đuổi xe tải. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố tài xế 'chuyến xe bão táp'.

tử vong Xe cẩu tai nạn tai nạn giao thông đồng tháp
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
