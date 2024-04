Đồng Tháp: Tài xế đạp nhầm chân ga ô tô, gây tai nạn tại cây xăng

Ngày 26.4, lãnh đạo Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn do ô tô con gây ra tại cây xăng Tân Hòa trên đường Phạm Hữu Lầu, thuộc khóm 3, P.6, TP.Cao Lãnh.

Hiện trường vụ tai nạn CTV

Diễn biến vụ tai nạn chưa đến 30 giây, được camera tại cây xăng ghi lại. Theo đó, khoảng 7 giờ 38 cùng ngày, ô tô BS 66A-032.54 sau khi đổ xăng, tài xế cho xe lùi lại thì bất ngờ xe tăng tốc, lao nhanh ra đường Phạm Hữu Lầu, chạy sang hết phần đường đối diện rồi vòng ngược lại cây xăng ở vị trí ô tô vừa đổ xăng với vận tốc nhanh chóng mặt.

Trong lúc xe này di chuyển ra đường Phạm Hữu Lầu và vòng lại, đã hất văng bộ bàn nhựa phía trước vỉa hè, va chạm vào xe máy 66L5-393.X, rồi vòng ngược vào cây xăng va chạm vào 2 xe máy BS 66F2-048.XX và 66P1-048.XX đang chờ đổ xăng, sau đó húc ngã 1 trụ bơm xăng trước khi dừng lại.

Khi phát hiện hiện tượng bất thường từ ô tô, nhân viên cây xăng la lớn cho nhiều người cùng tránh. Tuy vậy vẫn có 2 người bị ô tô lao tới va chạm dẫn đến té ngã.

Tài xế lái ô tô khai báo với công an do đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn CTV

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an TP.Cao Lãnh đến khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân. Theo đó, người cầm lái là ông Nguyễn Dương Hoàng (66 tuổi, ngụ P.1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Khai báo với công an, ông Hoàng cho biết, do ông đạp nhầm chân ga thay vì đạp chân phanh trong lúc di chuyển xe ra khỏi cây xăng nên xảy ra vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người đi xe máy bị thương tích nhẹ, ô tô hư hỏng phần đầu, 3 xe máy và 1 trụ bơm xăng hư hỏng. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an TP.Cao Lãnh cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn.