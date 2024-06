Đồng Tháp: Tạm đình chỉ điều tra vụ 4 biển số xe máy ‘siêu đẹp’

Chiều 4.6, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ điều tra tin báo tội phạm vụ bấm 4 biển số xe đẹp tại Công an H.Cao Lãnh do chưa đủ căn cứ xác định vụ việc có tội phạm hay không và đến nay đã hết thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm vụ việc.

Thượng tá Trần Trung Quốc thông tin vụ bấm 4 biển số xe đẹp tại H.Cao Lãnh với các cơ quan báo chí vào chiều 4.6 TRẦN NGỌC

Thông tin trên được đưa ra tại buổi giao ban báo chí tháng 5.2024 do tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào chiều cùng ngày (4.6).

Thượng tá Trần Trung Quốc thông tin: "Một lần nữa nhấn mạnh, không chỉ báo đài, người dân mà Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng rất quan tâm vụ việc bấm 4 biển số xe đẹp tại H.Cao Lãnh. Quan điểm của công an tỉnh là xử lý đúng quy định, không có vùng cấm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT chưa có đủ căn cứ xác định vụ việc có tội phạm hay không. Do thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm đã hết nên CQĐT đã tạm đình chỉ giải quyết giải quyết tin báo tội phạm".

Theo ông Quốc, khi có căn cứ sẽ tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định.

Một trong 4 biển số xe máy "siêu đẹp" đã được cấp tại H.Cao Lãnh TRẦN NGỌC

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, ngày 31.3.2023, mạng xã hội Facebook lan truyền nội dung có 4 biển số xe máy "siêu đẹp" được bấm ra ở Công an H.Cao Lãnh gồm: 66F1 - 999.96, 66F1 - 999.98, 66F1 - 999.79 và 66F1 - 999.99 trong ngày 8.3.2023. Thông tin này rất được dư luận quan tâm.

Sau khi báo chí thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành lập tổ thanh tra đặc biệt để xác minh vụ việc. Sau 45 ngày, tổ thanh tra đặc biệt thấy còn những vấn đề cần làm rõ nên gia hạn. Sau đó, Giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để đưa vào tin báo tố giác tội phạm, thụ lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Tháp cũng từng thông tin với các cơ quan báo chí rằng vụ bấm 4 biển số xe đẹp trong cùng ngày tại H.Cao Lãnh có dấu hiệu tội phạm, tuy nhiên liên quan đến nhiều người, nhiều tỉnh, nên phải có thời gian điều tra thêm.