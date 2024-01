Đồng Tháp: Tạm giữ 6 người mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Chiều 3.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Trung Tân (35 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp), Phạm Hoàng Phúc (23 tuổi), Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi), Chế Thanh Tú (36 tuổi), La Trần Thế Ngọc (44 tuổi), Phạm Nhứt Lý (53 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Phạm Hoàng Phúc (trái) và Nguyễn Thanh Khải tại cơ quan công an CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Hoàng Phúc đã kêu gọi và mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người dân, sinh viên… khi họ đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mở tài khoản. Sau đó, Phúc bán lại cho nhiều người nhằm thu lợi bất chính.

Các nghi phạm Chế Thanh Tú, La Trần Thế Ngọc và Phạm Nhứt Lý (từ trái qua) CACC

Liên quan đến vụ án, ngày 1.1.2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tân. Đến chiều 2.1, đơn vị tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các ngành liên quan bắt và khám xét chỗ ở của Phúc, Khải, Tú, Ngọc, Lý cùng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan.

Nguyễn Trung Tân tại cơ quan công an CACC

Vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.