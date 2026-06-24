Đồng Tháp tiếp nhận thêm 6 sếu đầu đỏ từ Thái Lan

Chiều 24.6, tại xã Tràm Chim, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ đợt 2 về Vườn quốc gia Tràm Chim, với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện nhiều tổ chức bảo tồn trong nước, quốc tế.

Đợt tiếp nhận lần này gồm 6 cá thể sếu đầu đỏ, được chuyển giao từ Thái Lan, gồm 2 con trống và 4 con mái, trọng lượng từ 5,3 - 6,7 kg.

Như vậy, sau 2 đợt tiếp nhận, Đồng Tháp đã đưa về Tràm Chim tổng cộng 12 cá thể sếu đầu đỏ trong khuôn khổ chương trình hợp tác bảo tồn loài chim quý hiếm này.

Buổi lễ tiếp nhận sếu đầu đỏ đợt 2 về Vườn quốc gia Tràm Chim ẢNH: THANH QUÂN

Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết trong hơn 3 năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ với Hội Sếu quốc tế (ICF), các chuyên gia Thái Lan và các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho việc tiếp nhận, chăm sóc và từng bước phục hồi quần thể sếu đầu đỏ tại Tràm Chim.

Theo ông Lâm, đội ngũ kỹ thuật của vườn đã được đào tạo chuyên sâu về quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc, theo dõi sức khỏe và kỹ năng tái thả sếu về môi trường tự nhiên. Các chuyên gia quốc tế cũng trực tiếp tư vấn quy hoạch, thiết kế khu chuồng trại theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện sống phù hợp cho đàn sếu. Song song đó, công tác phục hồi sinh cảnh cũng được đẩy mạnh.

6 cá thể sếu đầu đỏ này được Thái Lan chuyển giao cho Việt Nam trong đợt 2 ẢNH: HOÀI BẢO

Đến nay, Vườn quốc gia Tràm Chim đã phục hồi 30 ha lúa ma và 70 ha năng kim (nguồn thức ăn quan trọng của sếu đầu đỏ); kiểm soát khoảng 40 ha các loài ngoại lai xâm lấn tại bãi năng kim và cải tạo 5 ao hồ để tạo môi trường sống thuận lợi cho sếu cùng nhiều loài chim nước khác.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho rằng hành trình đưa sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương. Tuy nhiên, để đàn sếu có thể thích nghi, sinh sản và phát triển bền vững trong tự nhiên vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Thiện, bảo tồn sếu đầu đỏ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ một loài chim quý hiếm mà còn hướng đến mục tiêu phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, đồng thời mong muốn nhận được sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng trong chương trình bảo tồn sếu đầu đỏ.

Trước đó, tháng 4.2025, Đồng Tháp đã tiếp nhận đợt đầu tiên gồm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan. Hiện 5/6 cá thể đã thích nghi tốt với môi trường tại Vườn quốc gia Tràm Chim và đã bắt đầu ghép đôi sinh sản. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho mục tiêu khôi phục đàn sếu đầu đỏ tại vùng đất ngập nước nổi tiếng của Đồng Tháp.