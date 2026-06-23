Việt Nam tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan

Đây là bước tiếp theo trong hành trình phục hồi quần thể sếu đầu đỏ tại vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười, thuộc Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032.

Đợt tiếp nhận lần này gồm 6 cá thể sếu đầu đỏ, trong đó có 2 cá thể trống và 4 cá thể mái. Các cá thể sếu hiện khoảng 9 tháng tuổi, đã được nuôi dưỡng, huấn luyện theo nhóm và hoàn tất kiểm tra sức khỏe tại Vườn thú Nakhon Ratchasima (Thái Lan) trước khi thực hiện các bước vận chuyển theo quy trình kiểm dịch, thú y và phúc lợi động vật quốc tế.

6 cá thể sếu đầu đỏ này được Thái Lan trao tặng cho Việt Nam lần 2 ẢNH: HOÀI BẢO

Đàn sếu đầu đỏ hữu nghị đang "bay" về Việt Nam

Tại buổi tiếp nhận, ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và phái đoàn ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Thái Lan, Tổ chức công viên Động vật học Thái Lan, Vườn thú Nakhon Ratchasima cùng các đơn vị, chuyên gia đã nỗ lực trong suốt thời gian qua để bảo tồn thiên nhiên nói chung và bảo tồn Sếu đầu đỏ nói riêng. Những nỗ lực đó không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam và Thái Lan, mà còn đóng góp vào trách nhiệm chung của khu vực và nhân loại trong gìn giữ đa dạng sinh học.

Thông tin từ nhà điểu học Nguyễn Hoài Bảo, thành viên trong đoàn tiếp nhận sếu, từ 3 giờ 30 hôm nay (23.6), tại Vườn thú Nakhon Ratchasima, 6 cá thể sếu vừa lên đường đến sân bay Bangkok. Dự kiến tối nay (23.6), các cá thể sếu đầu đỏ sẽ "bay" về đến Việt Nam trên chuyến bay đặc biệt.

Các cá thể sếu đều hoàn tất các thủ tục kiểm dịch động vật, CITES, hải quan và kiểm tra trước khi đưa lên máy bay đến Việt Nam. "Toàn bộ quy trình được thực hiện với yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sinh học, sức khỏe động vật, phúc lợi động vật, hồ sơ pháp lý và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Thái Lan và Việt Nam", ông Hoài Bảo cho hay.

Ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan (bìa phải) chứng kiến việc đưa sếu vào thùng để chuẩn bị chuyển đến Việt Nam ẢNH: HOÀI BẢO

Đợt chuyển giao thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối thành công của đợt tiếp nhận đầu tiên vào tháng 4.2025, khi 6 cá thể sếu đầu đỏ gồm 3 trống và 3 mái đã được đưa về Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim.

Sau khi hoàn tất đợt tiếp nhận lần này, tổng số cá thể sếu được chuyển giao trong 2 đợt sẽ là 12 cá thể, tạo nền tảng ban đầu cho công tác nuôi dưỡng, nghiên cứu sinh sản, huấn luyện thích nghi và từng bước hướng tới tái thả sếu đầu đỏ về tự nhiên trong tương lai.

Việc chuyển giao sếu đầu đỏ là kết quả của quá trình hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp, VQG Tràm Chim, Tổ chức công viên Động vật học Thái Lan, Vườn thú Nakhon Ratchasima, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Tổ chức Sếu Quốc tế và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần hợp tác quốc tế trong bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là giữa Việt Nam và Thái Lan trong việc bảo vệ một loài chim biểu tượng của vùng đất ngập nước Đông Nam Á.

Nhân viên Vườn thú Nakhon Ratchasima đưa các cá thể sếu đang ở trong thùng đặc dụng lên xe để ra sân bay chuyển sang Việt Nam ẢNH: HOÀI BẢO

Kinh nghiệm của Thái Lan trong bảo tồn sếu đầu đỏ là nền tảng quan trọng cho chương trình tại Việt Nam. Từ chương trình nhân nuôi, nghiên cứu và tái thả, Thái Lan đã từng bước phục hồi quần thể sếu đầu đỏ ngoài tự nhiên, ghi nhận các cá thể sinh sản thành công trong tự nhiên sau nhiều thập kỷ vắng bóng.

Những kinh nghiệm này đang được chia sẻ với Việt Nam thông qua đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ chuyên gia, chuyển giao cá thể giống và phối hợp xây dựng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và quản lý quần thể sếu tại Tràm Chim.

Đại diện chương trình cho biết, việc đưa sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, khoa học, hợp tác quốc tế và sự đồng hành của cộng đồng.

Phục hồi Tràm Chim để gọi sếu về

Sếu đầu đỏ từng là biểu tượng sinh thái đặc trưng của Tràm Chim và vùng Đồng Tháp Mười. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, số lượng sếu di cư về Tràm Chim đã suy giảm nghiêm trọng do biến đổi sinh cảnh, thay đổi chế độ thủy văn, suy giảm bãi ăn tự nhiên và tác động từ sản xuất nông nghiệp thâm canh.

Việc đưa sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim không chỉ là một nỗ lực cứu một loài chim quý hiếm, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

5 trong 6 cá thể sếu được Thái Lan bàn giao đợt 1 đã tồn tại và phát triển tốt tại VQG Tràm Chim ẢNH: QUANG VIÊN

Song song với việc tiếp nhận, chăm sóc và huấn luyện sếu, tỉnh Đồng Tháp và VQG Tràm Chim đang triển khai nhiều hoạt động phục hồi sinh cảnh, bao gồm phục hồi bãi năng kim, tạo bãi ăn, bãi nghỉ phù hợp cho sếu. Ngoài ra còn thiết lập các điểm quan trắc, phục hồi các loài thực vật bản địa như lúa ma, hoàng đầu ấn, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại và quản lý nước phù hợp với yêu cầu sinh thái của loài.

Một hợp phần quan trọng khác của đề án là phát triển mô hình sản xuất lúa sinh thái gắn với bảo tồn sếu đầu đỏ. Hiện mô hình đang được triển khai với sự tham gia của các hộ dân tại khu vực vùng đệm VQG Tràm Chim.

Mô hình này hướng tới giảm hóa chất nông nghiệp, cải thiện chất lượng sinh cảnh, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho chim hoang dã, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho cộng đồng.

Thành công của đề án không chỉ được đo bằng số cá thể sếu được tiếp nhận, mà còn bằng khả năng phục hồi một hệ sinh thái đủ lành mạnh để một ngày nào đó sếu đầu đỏ có thể sống, kiếm ăn, sinh sản và bay lượn tự nhiên trên vùng đất Tràm Chim.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để chăm sóc đàn sếu theo quy trình kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, giám sát sức khỏe và tập tính của sếu. Đồng thời, phục hồi sinh cảnh, mở rộng mô hình lúa sinh thái, tăng cường truyền thông cộng đồng và huy động thêm nguồn lực xã hội cho chương trình.

Các viên của VQG Tràm Chim phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để chăm sóc đàn sếu theo quy trình kỹ thuật phù hợp

ẢNH: QUANG VIÊN

Sự trở lại của từng cá thể sếu đầu đỏ không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn một loài chim quý hiếm, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một hướng phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tràm Chim - nơi đất lành chim đậu - đang từng bước viết tiếp câu chuyện hy vọng về sự hồi sinh của sếu đầu đỏ trên quê hương Đồng Tháp Mười.

Sếu đầu đỏ phương Đông là một trong những loài chim nước lớn, quý hiếm và có giá trị biểu tượng cao đối với các hệ sinh thái đất ngập nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, Tràm Chim từng là một trong những nơi ghi nhận số lượng sếu đầu đỏ quan trọng nhất. Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032 được xây dựng nhằm tiếp nhận, nuôi dưỡng, nghiên cứu sinh sản, tái thả sếu về tự nhiên, đồng thời phục hồi sinh cảnh và phát triển các mô hình sinh kế thân thiện với môi trường cho cộng đồng vùng đệm.



