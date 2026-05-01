Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi

Ngày 1.5, tiếp tục kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng khách đổ về Vườn thú Hà Nội mỗi lúc một đông. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng tại các cổng để mua vé qua cửa.

Bên trong, khách tham quan nối đuôi nhau thành dòng. Từ khu vực nuôi nhốt động vật, trò chơi giải trí, quầy ăn uống, giải khát, cho đến điểm dừng nghỉ đều chật kín người.

Do số lượng khách rất đông, Vườn thú Hà Nội liên tục phát loa cảnh báo móc túi, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Dòng người xếp hàng trước quầy bán vé. Khách tham quan có thể chuyển khoản hoặc trả tiền mặt ẢNH: PHÚC BÌNH

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ, đơn vị đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan và vui chơi.

Công ty đã xây dựng kế hoạch, triển khai từ sớm để chăm sóc động vật, chỉnh trang công trình kiến trúc chuồng trại, nhà vệ sinh, thùng rác, vệ sinh môi trường…

Để đảm bảo an ninh trật tự, Vườn thú Hà Nội cũng phối hợp cùng công an và các lực lượng liên quan lên phương án điều tiết giao thông, bố trí nơi trông giữ xe, hướng dẫn khách đến tham quan.

Công an P.Giảng Võ huy động mỗi ngày hàng chục chiến sĩ cảnh sát cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở để tổ chức cắm chốt xung quanh khu vực vườn thú. Lực lượng còn bố trí chiến sĩ hóa trang nhằm tuần tra, kiểm soát, phòng chống các loại tội phạm như móc túi, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng…

Các lối đi bên trong Vườn thú Hà Nội đều đông nghịt người ẢNH: PHÚC BÌNH

Khu vực tham quan động vật luôn thu hút khách tham quan nhiều nhất ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ, Vườn thú Hà Nội đón khoảng 100.000 lượt khách ẢNH: PHÚC BÌNH

Do số lượng du khách rất đông, vườn thú liên tục phát loa cảnh báo móc túi nhằm đảm bảo an ninh trật tự ẢNH: PHÚC BÌNH

Các khu vực vui chơi - giải trí cũng đều chật kín người ẢNH: PHÚC BÌNH

Khách tham quan phủ kín các khu vực có bóng mát để nghỉ ngơi ẢNH: PHÚC BÌNH