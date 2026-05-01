Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi

Phúc Bình
Phúc Bình
01/05/2026 15:23 GMT+7

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng khách đổ về Vườn thú Hà Nội rất đông. Ngoài việc bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ khách tham quan, vườn thú cũng liên tục phát loa cảnh báo nạn móc túi.

Ngày 1.5, tiếp tục kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng khách đổ về Vườn thú Hà Nội mỗi lúc một đông. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng tại các cổng để mua vé qua cửa.

Bên trong, khách tham quan nối đuôi nhau thành dòng. Từ khu vực nuôi nhốt động vật, trò chơi giải trí, quầy ăn uống, giải khát, cho đến điểm dừng nghỉ đều chật kín người.

Do số lượng khách rất đông, Vườn thú Hà Nội liên tục phát loa cảnh báo móc túi, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng trước quầy bán vé. Khách tham quan có thể chuyển khoản hoặc trả tiền mặt

ẢNH: PHÚC BÌNH

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ, đơn vị đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan và vui chơi.

Công ty đã xây dựng kế hoạch, triển khai từ sớm để chăm sóc động vật, chỉnh trang công trình kiến trúc chuồng trại, nhà vệ sinh, thùng rác, vệ sinh môi trường…

Để đảm bảo an ninh trật tự, Vườn thú Hà Nội cũng phối hợp cùng công an và các lực lượng liên quan lên phương án điều tiết giao thông, bố trí nơi trông giữ xe, hướng dẫn khách đến tham quan.

Công an P.Giảng Võ huy động mỗi ngày hàng chục chiến sĩ cảnh sát cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở để tổ chức cắm chốt xung quanh khu vực vườn thú. Lực lượng còn bố trí chiến sĩ hóa trang nhằm tuần tra, kiểm soát, phòng chống các loại tội phạm như móc túi, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng…

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 2.

Các lối đi bên trong Vườn thú Hà Nội đều đông nghịt người

ẢNH: PHÚC BÌNH

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 3.

Khu vực tham quan động vật luôn thu hút khách tham quan nhiều nhất

ẢNH: PHÚC BÌNH

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 4.

Theo dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ, Vườn thú Hà Nội đón khoảng 100.000 lượt khách

ẢNH: PHÚC BÌNH

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 5.

Do số lượng du khách rất đông, vườn thú liên tục phát loa cảnh báo móc túi nhằm đảm bảo an ninh trật tự

ẢNH: PHÚC BÌNH

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 6.

Các khu vực vui chơi - giải trí cũng đều chật kín người

ẢNH: PHÚC BÌNH

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 7.

Khách tham quan phủ kín các khu vực có bóng mát để nghỉ ngơi

ẢNH: PHÚC BÌNH

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, loa phát thanh liên tục cảnh báo móc túi- Ảnh 8.

Bãi trông giữ xe rộng cả ngàn mét vuông nhưng dường như không còn chỗ trống

ẢNH: PHÚC BÌNH

 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận