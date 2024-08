Đồng Tháp: Yêu cầu công an vào cuộc vụ 148 người nhập viện sau ăn bánh mì

Ngày 13.8, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã chỉ đạo các sở ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chủ động ngăn ngừa và khắc phục hậu quả vụ việc 148 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, xảy ra tại TP.Hồng Ngự.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thăm hỏi và động viên bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì TRẦN NGỌC

Cụ thể, ông Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu các sở ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố và các cơ sở y tế khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại TP.Hồng Ngự. Đối với Sở Y tế, chỉ đạo các bệnh viện và đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y, bác sĩ, thuốc, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa kịp thời bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng; hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục cho người dân thay đổi hành vi, thói quen không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành chức năng tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc, nhất là cơ sở kinh doanh thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở NN-PTNT, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp khẩn trương làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ sáng ngày 7.8 đến 13 giờ ngày 12.8, sau khi ăn bánh mì của cơ sở bánh mì H.N 12 (TP.Hồng Ngự), có 148 người phải nhập viện điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... Qua điều trị, có 44 người đã xuất viện, 4 người được chuyển lên tuyến trên điều trị, còn 100 người còn đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Đồng Tháp đã phối hợp điều tra nguyên nhân; đồng thời quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở bánh mì H.N 12.