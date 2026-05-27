Động thổ dự án hơn 2.800 căn hộ ở trung tâm đô thị Biên Hòa

Lê Lâm
27/05/2026 11:11 GMT+7

Một dự án nhà ở ngay trung tâm đô thị Biên Hòa đã được khởi công, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.800 căn hộ trong thời gian tới.

Ngày 27.5, Tập đoàn Bcons tổ chức lễ động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng trên đường Phan Trung, thuộc phường Tam Hiệp (TP.Đồng Nai).

Dự án cung cấp ra thị trường hơn 2.800 căn hộ

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án nằm trên diện tích gần 3 ha, kết cấu xây dựng gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.800 căn hộ.

Ngoài căn hộ ở, dự án còn có khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, hệ thống cây xanh, sân bãi và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư gần 4.500 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị Biên Hòa, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ về hạ tầng và chất lượng sống của cư dân trong giai đoạn mới.

Liên quan đến vấn đề nhà ở, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai vừa thống nhất chủ trương quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp do Đảng ủy UBND TP.Đồng Nai đề xuất.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp. Đồng thời, giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các khu đất gần khu đô thị, khu công nghiệp để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới

Tối 18.5, tại quảng trường Long Hưng (P.Long Hưng, TP.Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP.Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

