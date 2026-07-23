Động thổ nhà máy gia công khối kiện đóng tàu hơn 500 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Ngày 23.7, tại Khu công nghiệp Ninh Thủy (Khu kinh tế Vân Phong), Công ty Miboo Heavy Industries Co., Ltd. tổ chức lễ động thổ Nhà máy gia công khối kiện (Block) đóng mới tàu thủy, đánh dấu thêm một dự án công nghiệp quy mô lớn của doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và nhà đầu tư dự lễ động thổ Dự án Nhà máy gia công khối kiện đóng tàu của Miboo Heavy Industries Ảnh: KỲ NAM

Dự án Nhà máy gia công khối kiện đóng tàu Miboo Heavy Industries được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19.12.2025, có tổng vốn đầu tư 528,2 tỉ đồng.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 12,7 ha tại Khu công nghiệp Ninh Thủy, với công suất 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Dự án chuyên sản xuất các Block phục vụ đóng mới tàu thủy, một lĩnh vực có hàm lượng kỹ thuật cao và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành đóng tàu.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của nhà máy gia công khối kiện đóng tàu sẽ hoàn thành trong quý 1/2027, đưa vào hoạt động từ quý 2/2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 3/2027.

Theo lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nhà máy gia công khối kiện đóng tàu không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mới cho Khánh Hòa mà còn góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngành đóng tàu.

Dự án phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp trở thành một trong bốn trụ cột tăng trưởng của Khánh Hòa.

Dự án Nhà máy gia công khối kiện đóng tàu của Miboo Heavy Industries động thổ góp phần hỗ trợ ngành đóng tàu tại Khu kinh tế Vân Phong Ảnh: KỲ NAM

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết chỉ trong thời gian ngắn, hai dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tiếp được khởi công tại Khu công nghiệp Ninh Thủy.

Điều này cho thấy môi trường đầu tư của Khánh Hòa ngày càng hấp dẫn, đồng thời khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với tiềm năng phát triển công nghiệp đóng tàu Khánh Hòa và ngành công nghiệp hỗ trợ.

Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đề nghị Miboo Heavy Industries tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Hiện nay, ngành công nghiệp đóng tàu của Khánh Hòa tập trung chủ yếu tại Khu kinh tế Vân Phong, với hạt nhân là Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam. Đây không chỉ là doanh nghiệp đóng tàu lớn nhất Việt Nam mà còn là "đầu tàu" thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất phục vụ đóng tàu ngay tại địa phương. Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, liên doanh thuộc Tập đoàn HD Hyundai (Hàn Quốc), đặt nhà máy tại phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), với quy mô khoảng 100 ha đất và 172,5 ha mặt nước. Nhà máy sở hữu hệ thống cầu cảng dài 1.400 m cùng 2 ụ khô có sức nâng 400.000 tấn và 80.000 tấn, đủ năng lực đóng mới và sửa chữa các tàu biển trọng tải lớn, thuộc nhóm cơ sở đóng tàu hiện đại hàng đầu cả nước. Năm 2025 đóng được 15 tàu và 9 cabin, mục tiêu đến 2030 nâng lên 23 tàu/năm. Khu đóng tàu biển của Nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Ảnh: KỲ NAM



