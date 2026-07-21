Khánh Hòa đón thêm dự án công nghiệp hỗ trợ đóng tàu quy mô 630 tỉ đồng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 23.6.2026, dự án được triển khai trên diện tích hơn 11 ha tại khu công nghiệp Ninh Thủy, có công suất thiết kế 42.000 tấn sản phẩm/năm, chuyên sản xuất khối nhà trên boong tàu (Deck House) và phòng máy phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu. Dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2027, đưa vào hoạt động từ tháng 1.2028; giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào tháng 4.2028.

Nghi thức lễ khởi công nhà máy sản xuất Deck House với tổng vốn đầu tư hơn 630 tỉ đồng ẢNH: NGỌC PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jin Jong, Tổng giám đốc Sejin Heavy Industries, cho biết việc đầu tư nhà máy tại Khánh Hòa nhằm chủ động thích ứng với xu hướng phát triển của ngành đóng tàu toàn cầu, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng tại khu vực châu Á. Nhà máy sẽ được đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, kết hợp công nghệ tự động hóa để trở thành cơ sở sản xuất thiết bị phụ trợ ngành đóng tàu có năng lực cạnh tranh quốc tế. Khi đi vào hoạt động ổn định, doanh nghiệp kỳ vọng đạt doanh thu và kim ngạch xuất khẩu khoảng 2.000 tỉ đồng mỗi năm. Đồng thời, dự án sẽ tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương, gắn với các chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàn Cầu Vân Phong, chủ đầu tư khu công nghiệp Ninh Thủy, đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ đóng tàu tại Khu kinh tế Vân Phong. Với lợi thế nằm liền kề nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam và hệ thống cảng biển, logistics, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược vào khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Chiến, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (BQL), nói, lễ động thổ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập BQL, là dấu mốc thể hiện sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư địa phương.

Dự án nằm liền kề nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam thuộc khu kinh tế Vân Phong ẢNH: NGỌC PHÚC

Theo ông Chiến, việc Sejin Heavy Industries lựa chọn Khánh Hòa để đầu tư không chỉ khẳng định niềm tin của doanh nghiệp nước ngoài đối với môi trường đầu tư của tỉnh mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất đóng tàu tại Khu kinh tế Vân Phong.

BQL cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, sớm đưa nhà máy vào hoạt động hiệu quả.