Becamex và VSIP rót hơn 8.600 tỉ đồng vào 2 khu công nghiệp ở Khánh Hòa

Ngày 31.12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN).

Trong đó, dự án KCN Ninh Xuân 1 do Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 4.631 tỉ đồng, quy mô gần 496 ha tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa, thời hạn 70 năm, tiến độ thực hiện không quá 60 tháng.

Dự án KCN Ninh Xuân 2 do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 4.033 tỉ đồng, quy mô khoảng 490 ha tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa, thời hạn 70 năm, tiến độ thực hiện không quá 60 tháng.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cam kết Khánh Hòa sẽ luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định cho nhà đầu tư ẢNH: BÁ DUY

Dự án KCN Ninh Diêm 1 do Công ty CP Phát triển Ninh Khánh Land làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 2.834 tỉ đồng, quy mô 241,5 ha tại P.Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa, thời hạn 70 năm, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết 3 dự án KCN không chỉ có ý nghĩa về mặt đầu tư hạ tầng mà còn mang tầm chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững; mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

"Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với tinh thần chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. UBND tỉnh cam kết luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định", ông Trần Phong khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư ẢNH: BÁ DUY

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đại diện nhà đầu tư dự án KCN Ninh Diêm 1 cam kết đem đến cho Khánh Hòa một khu công nghiệp đặc trưng về giá trị sinh thái, xứng tầm với Khu kinh tế Vân Phong. Nhà đầu tư cam kết sẽ đầu tư nhanh để lấp đầy khu công nghiệp, đồng thời cùng tỉnh đầu tư vào hệ thống giáo dục và đào tạo nghề chất lượng cao, phấn đấu rút ngắn thời gian từ hoàn thành dự án từ 36 tháng xuống còn 24 tháng.

Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và thân thiện môi trường, ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong và các KCN trên địa bàn.