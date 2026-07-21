Khánh Hòa sẽ đầu tư đường Vành đai 3 hơn 2.240 tỉ đồng

Ngày 21.7, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3, đoạn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, với tổng vốn hơn 2.240 tỉ đồng.

Khu vực phía nam Nha Trang sẽ kết nối thông suốt từ đường Vành đai 2 đến Vành đai 3 Ảnh: BÁ DUY

Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực giao thông cửa ngõ đô thị biển Nha Trang và tăng cường kết nối với sân bay Cam Ranh, cao tốc Bắc - Nam.

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, đường Vành đai 3 có điểm đầu kết nối đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối nối với đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường được đầu tư nhằm phân luồng giao thông khu vực cửa ngõ phía nam đô thị Nha Trang, giảm lưu lượng phương tiện đi qua khu vực trung tâm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đến sân bay quốc tế Cam Ranh và tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Dự án được xác định là công trình giao thông cấp I, đường đô thị với chiều dài khoảng 5,22 km, vận tốc thiết kế 60 km/giờ (một số đoạn 50 km/giờ), mặt đường cấp cao A1 và hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành.

Đường Vành đai 3 được đầu tư xây dựng sẽ mở rộng không gian đô thị Nha Trang về phía tây Ảnh: BÁ DUY

Tổng mức đầu tư của đường Vành đai 3 là hơn 2.240 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ kết hợp ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự án được triển khai tại phường Nam Nha Trang và dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án được tách thành hai dự án thành phần; trong đó, xây dựng tuyến đường có tổng vốn hơn 1.667,6 tỉ đồng; giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có tổng vốn gần 572,8 tỉ đồng.

UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án xây lắp; Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa thực hiện dự án giải phóng mặt bằng. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ giữa công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng, đồng thời định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án.

Vị trí dự kiến xây dựng đường vành đai 3 kết nối đô thị Nha Trang Ảnh: Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa

Theo ông Hiến, khi hoàn thành, đường Vành đai 3 không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch mà còn tạo dư địa phát triển các khu đô thị mới, nâng cao khả năng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho khu vực phía nam Nha Trang và toàn tỉnh Khánh Hòa.















