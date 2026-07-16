Nuôi biển Việt Nam 'truyền cảm hứng cho cả khu vực'

Ngày 16.7, Hội thảo quốc tế về Nuôi lồng thủy sản châu Á lần thứ 8 (CAA8) do Hội Thủy sản châu Á (AFS) và Trường ĐH Nha Trang đồng chủ trì diễn ra trong 2 ngày 16 - 17.7 đã khai mạc, quy tụ khoảng 250 đại biểu, trong đó khoảng 150 đại biểu quốc tế đến từ khoảng 20 quốc gia.

Phát biểu chào mừng, TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết hội thảo diễn ra khi nhà trường hướng tới kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển tại Khánh Hòa. Là trường đại học đa ngành có mối gắn kết lâu đời với biển, nhà trường được Chính phủ giao trọng trách trở thành trung tâm hàng đầu của khu vực về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học biển, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, du lịch biển và logistics hàng hải.

TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, phát biểu chào mừng tại hội thảo ẢNH: BÁ DUY

"Trường Đại học Nha Trang đang xúc tiến thành lập Diễn đàn Kinh tế Biển (Marine Economy Forum - MEF), một nền tảng hợp tác mới nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác giữa nhà trường, chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế", TS Quách Hoài Nam chia sẻ, đồng thời trân trọng mời các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác trong ngành cùng tham gia sáng kiến này.

Hội thảo giới thiệu 96 báo cáo khoa học, gồm 7 báo cáo chính do các giáo sư đầu ngành từ Úc, Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Việt Nam trình bày ẢNH: BÁ DUY

GS Liu Liping, Chủ tịch Hội thủy sản châu Á, đánh giá nuôi lồng và nuôi biển xa bờ đang giữ vai trò then chốt trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm thủy sản, duy trì sinh kế cộng đồng ven biển và thúc đẩy kinh tế biển xanh.

"Việc Việt Nam ứng dụng nhanh các hệ thống nuôi xa bờ công nghệ cao, chuyển dịch sang thực hành bền vững và tăng trưởng ấn tượng về sản lượng, xuất khẩu là tấm gương truyền cảm hứng cho cả khu vực. Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy phát triển xanh và thông minh không chỉ là mong muốn mà hoàn toàn khả thi", GS Liu Liping nhấn mạnh.

CAA8 giới thiệu 96 báo cáo khoa học, gồm 7 báo cáo chính do các giáo sư đầu ngành từ Úc, Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Việt Nam trình bày cùng 89 báo cáo chuyên môn, phản ánh rõ xu hướng chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang quản lý bằng dữ liệu, cảm biến, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Nhóm nhà khoa học Trường ĐH Nha Trang trình bày báo cáo chính về nuôi lồng trên biển tại Nam Trung bộ, đề xuất chuyển đổi sang lồng HDPE, cho ăn tự động và quan trắc bằng internet vạn vật.

Một khu vực nuôi biển công nghệ cao tại Đầm Bấy, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Ngày 18.7, các đại biểu sẽ tham quan thực địa cơ sở sản xuất giống cá biển tại Vĩnh Lương, mô hình nuôi lồng trên vịnh Nha Phu và cơ sở sản xuất rong nho tại Ninh Hòa. Việc tổ chức CAA8 tại Khánh Hòa giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người nuôi trong nước tiếp cận trực tiếp công nghệ, kinh nghiệm quốc tế về nuôi biển xanh, thông minh.