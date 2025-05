Dòng xe sedan từng hút khách nhất Việt Nam đang dần đánh mất vị thế

Trong số các dòng xe sedan tại Việt Nam, sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng là phân khúc hút khách nhất thị trường. Khoảng 5 năm trước, phần lớn khách hàng mua ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu hay cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi… thường chọn xe sedan hạng B. Tuy nhiên, khi áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô ngày càng gia tăng, thị hiếu người tiêu dùng có sự thay đổi, chuyển dịch… phân khúc sedan hạng B cũng dần đánh mất sức hút cũng như vị thế.

Sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng từng là phân khúc hút khách nhất thị trường Việt Nam Ảnh: Trần Hoàng

Xe sedan hạng B không còn là lựa chọn hàng đầu của khách mua ô tô tại Việt Nam

Lần đầu mua ô tô để gia đình sử dụng, anh N.Q.T ngụ Thuận An, Bình Dương sau nhiều lần cân nhắc đã chọn chiếc Mitsubishi Xforce thay vì những mẫu sedan hạng B vốn có giá bán khá hấp dẫn. Lý giải về quyết định này anh N.Q.T cho biết: "Dòng sedan có giá khá hấp dẫn, tính năng trang bị cũng khá đầy đủ nhưng không gian bên trong cũng như tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều so với các dòng xe gầm cao. Bên cạnh đó, nếu so về tính linh hoạt khi vận hành, dòng sedan nói chung cũng có những hạn chế khiến người lái không tự tin như lái các dòng xe gầm cao".

Doanh số phân khúc sedan hạng B năm 2024

Không chỉ khách hàng mua ô tô sử dụng cá nhân hay gia đình như anh N.Q.T, ngay cả những hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi truyền thống, taxi công nghệ cũng không còn chuộng xe sedan hạng B. Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý ô tô Nhật Bản tại TP.HCM cho biết, những năm gần đây số lượng đơn hàng bán theo lô của những mẫu xe như Toyota Vios giảm rõ rệt.

Không chỉ doanh nghiệp taxi, ngay cả những cá nhân, gia đình lần đầu mua ô tô cũng từ bỏ mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B Ảnh: Trần Hoàng

Sự góp mặt của những dòng sedan giá rẻ như MG5 hay xu hướng nở rộ của xe hybrid, ô tô điện… đã thay đổi lựa chọn của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi. Đơn cử như hãng taxi Vinasun đang dần chuyển sang sử dụng các dòng xe hybrid như Toyota Corolla Altis HEV, Yaris Cross HEV thậm chí cả Innova Cross HEV. Trong khi phần lớn các hãng taxi mới đều lựa chọn ô tô điện để tối ưu hiệu quả kinh tế.

Thực tế này cho thấy, không chỉ những doanh nghiệp taxi mà ngay cả cá nhân, gia đình lần đầu mua ô tô - nhóm khách hàng chủ lực của dòng sedan hạng B trước đây cũng đang từng bước từ bỏ các mẫu xe thuộc phân khúc này để chuyển sang lựa chọn khác. Điều này không quá khó hiểu, bởi trước đây các yếu tố như thiết kế nhỏ gọn, thời trang, trang bị tính năng công nghệ cơ bản đáp ứng mọi nhu cầu cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hấp dẫn… là lợi thế cạnh tranh cho dòng sedan B, thì hiện nay sự xuất hiện của ô tô điện hay dòng SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị… đã từng bước "khỏa lấp" những thế mạnh này của dòng sedan hạng B.

Những yếu tố từng được cho là lợi thế của dòng sedan hạng B dần bị khỏa lấp Ảnh: Trần Hoàng

Khách hàng đề cao tính kinh tế, tiện nghi cộng thêm độ êm ái trên một mẫu ô tô sử dụng để đi lại hàng ngày trong thành phố chuyển sang lựa chọn xe hybrid, ô tô điện. Trong khi, các dòng SUV đô thị, gầm cao, máy thoáng tầm nhìn rộng cũng có thừa sự tiện nghi, trang bị và dễ sử dụng không thua kém gì dòng sedan hạng B.

Xe sedan hạng B là dòng ô tô cỡ nhỏ có thiết kế 4 cửa và 4 chỗ ngồi chính, thường có chiều dài trục cơ sở 2.500 - 2.600 mm, sử dụng động cơ dung tích 1.0 - 1.5 lít. Tại Việt Nam, phân khúc sedan hạng B hiện có 7 mẫu xe góp mặt, gồm: Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, KIA Soluto, Mazda2, Mitsubishi Attrage hay Nissan Almera… có giá công bố từ 390 đến 600 triệu đồng, tùy từng mẫu xe.

Lượng tiêu thụ xe sedan hạng B sụt giảm

Áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng cùng thị hiếu người tiêu dùng ô tô thay đổi khiến sedan hạng B không còn giữ được lợi thế cạnh tranh, doanh số từng bước sụt giảm và đánh mất vị thế.

Từ năm 2022 trở về trước, sedan hạng B luôn là phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam, thậm chí ngay trong giai đoạn 2020 - 2022, thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh số sedan hạng B từng lập đỉnh với gần 76.000 xe bán ra trong năm 2022. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay lượng tiêu thụ dòng xe này liên tục sụt giảm.

Doanh số sedan hạng B Năm 2020 73260 Năm 2021 63780 Năm 2022 75857 Năm 2023 51028 Năm 2024 46366

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor (đơn vị phân phối ô tô Hyundai) cho thấy, năm 2023 tổng doanh số bán hàng của phân khúc sedan hạng B chỉ đạt 51.028 xe giảm gần 32,8% so với năm 2022. Đến năm 2024, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B chỉ còn 46.366 xe, giảm 9,1% so với năm 2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, doanh số bán ô tô sedan hạng B đều được cải thiện qua mỗi tháng nhờ hàng loạt mẫu mã được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi, giảm giá. Dù vậy, khi quý 1/2025 khép lại, tổng lượng xe sedan hạng B bán ra thị trường cũng chỉ dừng lại ở mức 7.785 xe, gần như tương đương lượng xe bán ra trong quý 1/2024.